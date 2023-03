Khoảnh khắc tài xế vượt đèn đỏ, lùi đâm trúng xe của Công an

Sự việc nhắc tới xảy ra vào khoảng 14h33' chiều ngày 3/3 vừa qua và một phần diễn biến đã được camera an ninh của nhà dân bên đường ghi lại. Theo thông tin thì vào thời điểm trên, xe ô tô con màu trắng vượt đèn đỏ trên đường Việt Bắc (Tp. Thái Nguyên). Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh Thái Nguyên đã ngay lập tức yêu cầu tài xế dừng xe để xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, thay vì hợp tác với lực lượng chức năng, tài xế trên đã lùi xe vào xe đặc chủng của công an.

Khống chế tài xế ô tô vượt đèn đỏ, chống đối công an. (Nguồn: OFFB)

Cùng lúc đó, tổ công tác Đội CSGT Công an TP Thái Nguyên và lực lượng quân đội, dân quân tự vệ địa phương đang trực, làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn hành quân của quân đội đã hỗ trợ khống chế tài xế trên.



Tài xế cùng phương tiện sau đó đã bị cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Nguyên tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.