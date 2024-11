Khoảnh khắc tái hợp đau lòng nhất thế giới, triệu trái tim như chết lặng

Chiều 20/11 (theo giờ Anh), tang lễ Liam Payne - cựu thành viên One Direction đã được tổ chức tại 1 nhà thờ ở quê nhà, sau 1 tháng kể từ khi tai nạn xảy ra. Nhiều người thân thiết của Liam Payne như bố mẹ, 4 thành viên One Direction, ông bầu Simon Cowell, tình mới Kate Cassidy, tình cũ Cheryl, MC James Corden, cầu thủ Robbie Keane... đều có mặt tiễn biệt nam ca sĩ. Trên con đường dẫn đến nhà thờ, người hâm mộ đứng chờ, lặng nhìn Liam Payne lần cuối.

Lễ tang Liam Payne vừa diễn ra tại Anh

Linh cữu nam ca sĩ được đặt trong chiếc xe trắng

Vậy là sau 8 năm kể từ khi tan rã vào năm 2016, cuối cùng One Direction cũng tái hợp đủ 5 thành viên. Đáng tiếc, lại trong tình cảnh bi thương người ở lại tiễn người rời đi. Harry Styles là thành viên đầu tiên có mặt tại lễ tang Liam Payne. Zayn Malik sau nhiều năm theo đuổi tự do, không giữ được sự xúc động khi nhìn người anh em quá cố. Bầu không khí tang thương bao trùm, người hâm mộ càng nhìn càng xót xa. Đây chính là khoảnh khắc tái hợp đau lòng nhất thế giới.

Các thành viên One Direction có mặt đưa tiễn người đồng đội cũ

Nhìn ảnh khiến fan nhói lòng

Từng là nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới, là thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ, cái kết của One Direction không khỏi khiến người ta tiếc nuối. Giữa lúc sự nghiệp ở đỉnh cao, nhóm không thể duy trì hoạt động vì sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp âm nhạc. Sau khi tan rã, mỗi thành viên theo đuổi 1 con đường, để lại dấu ấn của riêng mình. Nhưng với người hâm mộ, chấp niệm One Direction tái hợp chưa từng phai.

Những năm gần đây, truyền thông thường xuyên đồn đoán việc các chàng trai 1D tái ngộ. Bản thân ông bầu Simon Cowell cũng bày tỏ mong muốn này và khẳng định sẽ tạo điều kiện hết sức. Nhưng chưa thành hiện thực, một mảnh ghép của One Direction đã ra đi mãi mãi.



Sáng 17/10 (giờ Việt Nam), thế giới chấn động trước thông tin Liam Payne qua đời vì ngã lầu ở một khách sạn. Theo báo cáo, nam ca sĩ 31 tuổi đã ngã xuống từ tầng 3 ban công khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires, Argentina. Liam Payne bị đa chấn thương, vỡ hộp sọ chảy máu trong và ngoài dẫn đến tử vong tại chỗ. Cái chết đột ngột khiến fan One Direction bàng hoàng.

Fan trên toàn thế giới tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ Liam Payne

Thời điểm Liam Payne mới qua đời, tài khoản Instagram của One Direction cũng cập nhật bài đăng mới sau 4 năm. Bài đăng đầu tiên sau nửa thập kỷ của tài khoản nhóm kể từ lần cuối cập nhật hình ảnh kỷ niệm 10 năm ra mắt. Điều nhói lòng hơn cả là, bài đăng này gửi lời tiễn biệt đến Liam Payne, cũng như đánh dấu giấc mơ One Direction tái hợp sẽ mãi mãi dở dang. Trong 1 tháng qua, fan trên toàn thế giới tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ Liam Payne. Sau nhiều biến cố, Liam Payne và One Direction vẫn là phần kí ức tươi đẹp nhất mà khán giả giữ gìn.