Khoảnh khắc sinh tử trên không: Dù quấn chặt ở độ cao 800 m, người lính vẫn cứu được đồng đội bất tỉnh bằng quyết định trong vài giây

Hai chiếc dù bất ngờ quấn chặt vào nhau giữa không trung, đẩy hai người lính vào tình huống cận kề nguy hiểm.

Báo PLA Daily đưa tin vụ việc xảy ra trong một cuộc huấn luyện nhảy dù của một lữ đoàn thuộc Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào ngày 28/5.

Vào thời điểm đó, Trung úy Wang Rui, chỉ huy một đơn vị thuộc lữ đoàn, thực hiện cú nhảy thứ 16 trong sự nghiệp của mình từ độ cao 800m.

Theo PLA Daily, ngay sau khi rời máy bay vận tải và trước thời điểm bung dù, Wang bất ngờ va trúng một lính dù khác là hạ sĩ Chen Sijie, khiến anh bị lật ngược người giữa không trung.

Sau khi xác định lại phương hướng, Wang phát hiện dù của mình đã bị quấn chặt với dù của Chen - một trong những tình huống khẩn cấp nguy hiểm nhất trong hoạt động nhảy dù quân sự.

Trong trường hợp này, hai lính dù thông thường sẽ phối hợp để gỡ dù. Tuy nhiên, Chen dường như đã bất tỉnh và không phản hồi dù Wang liên tục gọi.

Bức ảnh do PLA Daily công bố cho thấy dù của Chen vẫn chưa bung hoàn toàn và nằm ngay phía trên dù của Wang. Phần vòm dù cùng các dây treo của hai người bị xoắn chặt vào nhau giữa không trung.

Trong lúc cố với tay kéo dây kích hoạt dù dự phòng, Wang phát hiện bản thân cũng bị mắc kẹt trong chính chiếc dù của mình nên không thể quan sát hay thao tác bình thường. Nếu cố giật mạnh tay cầm, thiết bị có nguy cơ hư hỏng mà dù dự phòng vẫn không thể bung ra.

Để thoát khỏi tình thế nguy hiểm, Wang co người rồi liên tục dùng chân đạp vào phần vòm dù. Lần đạp đầu tiên không mang lại kết quả, buộc anh phải điều chỉnh lại tư thế.

Ở cú đạp thứ hai, chân của Wang đã chạm được mép vải dù. Đến lần cuối cùng, phần vòm dù cùng các dây treo đang quấn quanh cơ thể anh mới được gỡ ra hoàn toàn.

Ngay sau đó, Wang lập tức kéo dây kích hoạt dù dự phòng. Chiếc dù bung mở kèm theo một tiếng nổ lớn.

Chỉ khi tiếp đất an toàn, Wang mới biết chiếc dù chính của mình cũng đã tự bung hoàn toàn.

Hình ảnh hai chiếc dù bị quấn chặt vào nhau.

Sau cú hạ cánh, Wang rơi vào một bụi cây rồi lăn xuống con mương gần đó, trong khi Chen đáp xuống một bãi cỏ cách không xa.

Khi lực lượng cứu hộ mặt đất tiếp cận hiện trường, một nửa cơ thể Wang vẫn chìm dưới mương nước. Bộ quân phục ngụy trang của anh rách nhiều chỗ, khuôn mặt và hai cánh tay bê bết máu.

Lúc ấy, các dây treo dù vẫn quấn quanh chân Wang, còn hai tay anh vẫn nắm chặt phần vòm dù.

Chen tỉnh lại trên đường được đưa tới bệnh viện và được xác định bị gãy đốt sống ở đoạn giữa cột sống. Đến nay, lữ đoàn vẫn chưa làm rõ nguyên nhân khiến anh bất tỉnh trong quá trình nhảy dù.

Về phía Wang, anh bị gãy nhiều xương sườn bên phải, chấn thương vai phải và gặp hàng loạt tổn thương mô mềm trên khắp cơ thể.

Nhờ hành động dũng cảm cứu đồng đội trong buổi huấn luyện, Wang được trao tặng huân chương vào đầu tháng 6. Anh xuất viện vào cuối tháng, đã trở về đơn vị nhưng hiện vẫn chưa thể tiếp tục tham gia các bài huấn luyện.

Theo PLA Daily, một cú rơi tự do từ độ cao khoảng 800 m chỉ diễn ra trong vài giây, trong khi quá trình hạ cánh bằng dù ở điều kiện bình thường kéo dài khoảng 2 phút 30 giây.

Trong quãng thời gian cực ngắn đó, Wang đã kịp đánh giá tình huống, tự giải thoát khỏi phần dù bị quấn, triển khai dù dự phòng và giữ được đồng đội để cả hai có thể hạ cánh trong tầm kiểm soát.

"Khi xử lý tình huống khẩn cấp, tôi hoàn toàn không có thời gian để cảm thấy sợ hãi. Chỉ đến khi nằm trên xe cứu thương và thực sự thả lỏng, tôi mới bắt đầu thấy sợ. Nhưng nếu phải lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy", PLA Daily dẫn lời Wang.

Theo lữ đoàn, Chen là một chuyên gia nhảy dù cánh lượn giàu kinh nghiệm, từng thực hiện hơn 40 lần nhảy trước khi xảy ra sự cố.

Theo SCMP