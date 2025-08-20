Khoảnh khắc ông Trump thầm thì, nêu lý do ông Putin muốn thỏa thuận hòa bình: "Nghe có vẻ điên rồ"

Tiêu điểm

Trong một khoảnh khắc tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump thì thầm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng ông tin Vladimir Putin muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình là "vì ông" một nhận định mà chính ông Trump thừa nhận là "nghe có vẻ điên rồ".

Đoạn trao đổi đã lọt vào micro bật sẵn, dù ông Trump nói nhỏ và được các phóng viên ghi lại.

Các bên nói gì

Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Tôi nghĩ ông ấy (Putin) muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận vì tôi, ông hiểu chứ? Nghe có vẻ điên rồ"

Phát ngôn viên Nhà Trắng: "Như Tổng thống Trump đã nói, ông ấy có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Putin. Chỉ có Tổng thống Trump mới có thể đưa Putin vào bàn đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình".

Bối cảnh

Phát ngôn được đưa ra trước khi Tổng thống Mỹ bước vào cuộc họp kín với Tổng thống Ukraine và lãnh đạo các nước châu Âu về chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Cuộc chiến Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm, với nhiều nỗ lực hòa giải không thành công. Thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Trump đã gặp ông Putin tại Alaska.

Cuộc họp với Tổng thống Ukraine Zelensky và các lãnh đạo châu Âu được tổ chức sau đó tại Nhà Trắng, để thảo luận xoay quanh bảo đảm an ninh cho Ukraine, do các nước châu Âu cung cấp với sự phối hợp của Mỹ.

Các lãnh đạo tham dự gồm Tổng thống Macron (Pháp), Tỏng thống Stubb (Phần Lan), Thủ tướng Meloni (Ý), Thủ tướng Starmer (Anh), Thủ tướng Merz (Đức), Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen và ông Tổng thư ký NTAO Rutte.

Diễn biến tiếp theo

Ông Trump dự định tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky, mở đường cho hội nghị thượng đỉnh 3 bên. Ông cho biết đã đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp, tại một địa điểm sẽ được xác định, giữa nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Các cuộc đàm phán sẽ không bao gồm việc kết nạp Ukraine vào NATO, nhưng có thể dẫn đến các cam kết bảo vệ tương tự từ châu Âu.