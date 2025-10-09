Khoảnh khắc ông Trump nhận mẩu giấy nhỏ trước thời điểm ‘lịch sử’ của Trung Đông

Tổng thống Trump đọc tờ giấy mà Ngoại trưởng Marco Rubio chuyển đến để thông báo về thỏa thuận giữa Israel và Hamas ngày 8/10. (Ảnh: AP)

Ông Rubio có tin cần báo cho Tổng thống Trump, nhưng phải đợi đến khi báo chí rời đi. Sau đó, ông Rubio đưa cho tổng thống một tờ giấy.

Một phóng viên ảnh của AP đang đưa tin về sự kiện đã phóng to dòng chữ viết tay trên tờ giấy của Nhà Trắng có nội dung: "Ngài cần sớm phê duyệt một bài đăng trên Truth Social để ngài có thể công bố thỏa thuận trước".

"Tôi vừa nhận được một tờ giấy từ ngoại trưởng cho biết chúng ta sắp đạt được thỏa thuận về Trung Đông, và họ sẽ cần tôi hành động rất nhanh. Vì vậy, chúng tôi sẽ trả lời thêm một vài câu hỏi nữa", ông Trump nói sau khi đọc tờ giấy.

Thông điệp được chuyển đến nhà lãnh đạo Mỹ sau khi Cố vấn tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và các quan chức cấp cao khác tham gia ngày đàm phán thứ 3 giữa Israel và Hamas, tại một khu nghỉ dưỡng ở Ai Cập.

Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà đàm phán muốn đi sâu vào những vấn đề khó khăn nhất trong kế hoạch của Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Gần 10 phút sau khi nhận được từ giấy của Ngoại trưởng Rubio, ông Trump rời đi.

"Chúng ta sẽ có được hòa bình ở Trung Đông. Đó là điều chúng ta muốn làm”, ông Trump nói.

Khoảng 2 giờ sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ đăng tin vui trên mạng xã hội của mình. “Tôi rất tự hào thông báo rằng Israel và Hamas đều đã ký kết Giai đoạn đầu tiên trong Kế hoạch Hòa bình của chúng tôi”, ông Trump viết trên Truth Social. Ông cho biết điều này có nghĩa là tất cả con tin sẽ được thả “rất sớm”, còn Israel sẽ rút quân “về ranh giới đã thỏa thuận”.

“Đây là một ngày VĨ ĐẠI đối với thế giới Ả-rập và Hồi giáo, Israel, tất cả các quốc gia xung quanh và Mỹ. Chúng tôi xin cảm ơn những người làm trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã hợp tác với chúng tôi để biến Sự kiện Lịch sử và Chưa từng có này thành hiện thực. CHÚC PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI KIẾN TẠO HÒA BÌNH!”.

Ngày trọng đại

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là "Một ngày trọng đại đối với Israel".

"Ngày mai, tôi sẽ triệu tập chính phủ để phê duyệt thỏa thuận và đưa tất cả các con tin thân yêu của chúng tôi trở về nhà. Tôi xin cảm ơn những người lính IDF anh hùng và toàn thể lực lượng an ninh - nhờ lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ, chúng ta đã có ngày hôm nay”, tuyên bố viết.

Nhà lãnh đạo Israel cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump và đội ngũ của ông vì “sự tận tụy của họ đối với sứ mệnh thiêng liêng để giải thoát các con tin của chúng tôi”.

Trong khi đó, tuyên bố của Hamas ca ngợi nỗ lực của Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng bày tỏ trân trọng “những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột và hoàn tất việc rút quân khỏi Dải Gaza".

"Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Trump, các quốc gia bảo lãnh của thỏa thuận và tất cả các bên Ả-rập, Hồi giáo và quốc tế buộc chính phủ chiếm đóng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận và ngăn chặn việc chính phủ này trốn tránh hoặc trì hoãn việc thực hiện những gì đã được thỏa thuận”, tuyên bố viết.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh việc công bố thỏa thuận đảm bảo lệnh ngừng bắn và thả con tin tại Dải Gaza, dựa trên đề xuất do Tổng thống Trump.

“Tôi đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ để làm trung gian cho bước đột phá vô cùng cần thiết này", ông Guterres nói, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận.