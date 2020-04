Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi y tá trước khi bước vào ca điều trị Covid-19 đầy rủi ro và câu chuyện khiến bao người cảm động

Giữa đại dịch virus corona, có rất nhiều hình ảnh thương tâm hay những khoảnh khắc y bác sĩ tất bật, mệt mỏi, gục ngã... khi đã hi sinh sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của mình để cứu lấy bệnh nhân.

Nhưng bên cạnh những đau thương mất mát, khoảnh khắc ngọt ngào dưới đây cũng bộc lộ rõ sự cống hiến và hi sinh của hai y tá người Mỹ. Họ vừa mới kết hôn lại lập tức được phân công vào "Nhóm gây mê chuyên trách Covid-19". Trước khi bắt đầu ca trực, cặp đôi đã dành chút ít thời gian động viên lẫn nhau, vì không biết điều nguy hiểm gì sẽ chờ đợi ở phía trước.

Người chụp lại khoảnh khắc đắt giá này là y tá trưởng Nicole Hubbard - cấp trên trực tiếp của cặp đôi tại một bệnh viện thuộc thành phố Tampa, bang Florida.



Bà Nicole cho biết nhóm của mình được thành lập khẩn cấp để đặt nội khí quản cho những bệnh nhân suy hô hấp do nhiễm Covid-19. Đây là một quá trình có nguy cơ lây nhiễm rất cao do phải kề sát miệng bệnh nhân trong lúc thao tác, dễ dàng dính phải giọt bắn hô hấp. Các y bác sĩ thuộc nhóm chuyên trách hầu như mặc trang phục bảo hộ suốt hầu hết thời gian, đảm trách công việc "nguy hiểm" bậc nhất để giúp các đồng nghiệp khác an tâm thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hai y tá trong bức ảnh - Ben Cayer và vợ Mindy Brock - là những người đầu tiên xung phong tham gia nhóm chuyên trách Covid-19. Bức ảnh chụp vào hôm 31/3, ngày đầu tiên họ bắt tay làm việc.

"Họ nói với tôi rằng đã tranh luận rất lâu trước khi quyết định chọn công việc khó khăn này. Trong khoảnh khắc mà tôi giơ máy ảnh lên, hai người họ hoàn toàn đồng thuận với nhau" - y tá trưởng Nicole chia sẻ.

Hiện tại, bức ảnh đã lan truyền mạnh mẽ trên Facebook và Instagram khiến mọi người vô cùng xúc động. Y tá Nicole tỏ ra bất ngờ trước sự nhiệt tình của cộng đồng mạng và muốn gửi gắm một thông điệp nhỏ: Ở giữa đại dịch, nhân viên y tế cũng giống như tất cả những người bình thường khác, họ vừa đảm trách công việc vừa muốn bản thân cùng gia đình mình được an toàn.

"Tôi rất vui khi thấy cộng đồng đang ca ngợi y bác sĩ như những anh hùng, nhưng chúng tôi đã luôn chữa bệnh cứu người trước khi đại dịch xảy ra và cả sau này nữa. Đơn giản là vì, tất cả chúng tôi rất yêu công việc của mình" - Nicole chia sẻ.