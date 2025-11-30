Khoảnh khắc máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu phóng tên lửa ngoài tầm nhìn

Công ty Baykar - nhà sản xuất máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar Kizilelma, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội NSocial cho biết: "Lần đầu tiên trên thế giới, một máy bay chiến đấu không người lái đã tấn công mục tiêu bằng tên lửa không đối không BVR".

Trong cuộc thử nghiệm được tiến hành gần Sinop, máy bay không người lái đã phát hiện mục tiêu bằng radar mảng pha chủ động MURAD do Aselsan sản xuất và phóng tên lửa Gokdogan do TUBITAK SAGE phát triển. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu, đánh dấu bước nhảy vọt trong năng lực tác chiến của UAV thế hệ mới.





Trong buổi thử nghiệm, Bayraktar Kizilelma được hộ tống bởi máy bay chiến đấu F-16 và máy bay không người lái Akinci, thể hiện khả năng hoạt động phối hợp của các nền tảng có người lái và không người lái.

Theo giới phân tích, lần phóng thử thành công này cho thấy Kizilelma đã đạt đến khả năng tác chiến trên không tầm xa, hiện thực hóa khái niệm "nhìn mà không bị nhìn thấy - tấn công mà không bị đáp trả", dù UAV này còn chưa chính thức được biên chế.

Được biết, trước khi cất cánh lần đầu vào tháng 12/2022, nguyên mẫu Bayraktar Kızılelma đã trình làng vào cuối tháng 3/2022. Tháng 8/2022, UAV này ra mắt công chúng tại triển lãm Teknofest, thành phố Samsun, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bayraktar Kızılelma sử dụng động cơ phản lực cánh quạt, được thiết kế để thực hiện đa nhiệm vụ bao gồm: Trinh sát và cung cấp thông tin tình báo; hỗ trợ trên không; chế áp và phá hủy hệ thống phòng không của đối phương. Kızılelma có khả năng mang theo tên lửa không đối không cũng như phối hợp hoạt động với các máy bay chiến đấu có người lái.

Máy bay có chiều dài 14,7 m; sải cánh 10 m và chiều cao 10,3 m. UAV này được thiết kế với khung máy bay siêu âm RCS được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA cùng các bộ điều khiển cánh mũi ghép nối để tăng khả năng cơ động và kiểm soát tốt hơn luồng không khí ở cánh chính.

UAV Bayraktar Kızılelma sử dụng động cơ AI-25TLT hoặc AI-322F do công ty Ivchenko-Progress của Ukraine sản xuất. Nhờ đó nó có thể bay với tốc độ tối đa 900 km/h; tốc độ hành trình 740 km/h và phạm vi chiến đấu 930 km. Kızılelma có thể hoạt động trong vòng 5 giờ với trần bay đạt 11,7 km.