Mục tiêu được phát hiện bởi điều khiển viên UAV trinh sát ở khu vực làng Golubivka, cách Kramatorsk 30 km.

Theo Bộ trên, hậu quả sau vụ đánh bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M là: phá huỷ hoàn toàn 25 chiếc UAV tầm xa loại Lyutyi, một trạm chỉ huy điều khiển drone, 5 phương tiện và loại 20 tay súng khỏi vòng chiến.

Trước đó có thông báo rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã phá huỷ các trạm chỉ huy và kho chứa UAV của Ukraine cũng như các điểm triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài ở 157 địa điểm.

Ngày 13/9, quân đội Nga đã kiểm soát làng Novomykolaivka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Binh sĩ Nga thuộc nhóm Vostok tham gia tích cực vào các trận đánh giành quyền kiểm soát làng này, đánh bật đối phương khỏi các vị trí.