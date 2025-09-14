HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khoảnh khắc Iskander-M xóa sổ hoàn toàn điểm phóng gồm 25 UAV

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video hệ thống Iskander-M phá huỷ hoàn toàn điểm phóng UAV Lyutyi của Ukraine cách Kramatorsk 30 km.

- Ảnh 1.

Mục tiêu được phát hiện bởi điều khiển viên UAV trinh sát ở khu vực làng Golubivka, cách Kramatorsk 30 km.

Theo Bộ trên, hậu quả sau vụ đánh bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M là: phá huỷ hoàn toàn 25 chiếc UAV tầm xa loại Lyutyi, một trạm chỉ huy điều khiển drone, 5 phương tiện và loại 20 tay súng khỏi vòng chiến.

Trước đó có thông báo rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã phá huỷ các trạm chỉ huy và kho chứa UAV của Ukraine cũng như các điểm triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài ở 157 địa điểm.

Ngày 13/9, quân đội Nga đã kiểm soát làng Novomykolaivka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Binh sĩ Nga thuộc nhóm Vostok tham gia tích cực vào các trận đánh giành quyền kiểm soát làng này, đánh bật đối phương khỏi các vị trí.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại