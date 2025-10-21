Khoảnh khắc hiếm khi các chủ tịch và phu nhân nổi tiếng Việt Nam “ra mặt” đi cưới vợ cho con

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Đầu năm 2025, Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 Phương Nhi (sinh năm 2002) tổ chức đám hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) - con trai thứ 2 tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hôn lễ dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Tại ngày vui của gia đình, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phạm Thu Hương và các thành viên có mặt tại nhà gái ở Thanh Hoá từ 8h sáng để đến đón dâu. Một chi tiết tinh tế là tỷ phú chọn cà-vạt vàng để tiệp với màu áo dài của vợ. Trong suốt quá trình làm lễ và đón nàng dâu mới, vợ chồng doanh nhân cũng liên tục mỉm cười hạnh phúc.

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong đám hỏi con trai (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Khung cảnh cặp đôi Minh Hoàng - Phương Nhi hạnh phúc bên nhau ở đám hỏi (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu “đế chế” Vingroup, tập đoàn hoạt động đa lĩnh cực từ kinh doanh bất động sản, ô tô, công nghệ, y tế, trường học,...

Hiện tại, doanh nhân Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam với tài sản 19,8 tỷ USD (hơn 500 tỷ VND, theo Forbes). Tài sản chủ yếu từ cổ phiếu Vingroup (VIC), tăng hơn 400% trong năm, vượt giá trị vốn hóa của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước.

Trong khi đó, khối tài sản của bà Phạm Thu Hương cũng đã vượt mốc tỷ USD. Theo báo cáo thường niên năm 2024, bà Hương giữ vị trí ở Phó Chủ tịch HĐQT của Vingroup từ năm 2021 đến nay. Bà Hương đồng thời đồng thời là Thành viên HĐQT CTCP Vincom Retail, trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động điều hành quan trọng của tập đoàn.

Vợ chồng nhà sáng lập tập đoàn Duy Tân

Trong đám hỏi và đám cưới của Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) và chồng - Trần Duy Minh Đạt (sinh năm 1990) vào năm 2024, bố mẹ chú rể cũng gây ấn tượng.

Tại sự kiện, đặc biệt là ngày diễn ra đám hỏi, bà Huệ Thu - mẹ chồng Midu luôn ân cần, tỉ mỉ chăm sóc con trai và con dâu. Cả Midu và mẹ chồng liên tục dành cho nhau những cái ôm ấm áp thể hiện sự yêu thương, thân thiết.

Dân tình đặc biệt ấn tượng với đôi mắt ngấn lệ của bà sau khi chứng kiến các con trao lời hẹn ước.

Mẹ chồng Midu trao quà cho 2 con

Khi chia sẻ về đám cưới lên MXH, Midu dành lời cảm ơn tới gia đình khi đã vun vén cho cô cùng ông xã: "Hai con cảm ơn ba mẹ, gia đình 2 bên đã luôn yêu thương vun vén cho tụi con".

Vợ chồng Midu và bố mẹ chồng (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Trong khi đó, ông Trần Duy Hy - bố của Minh Đạt lại có phần điềm tĩnh hơn. Vợ chồng ông Trần Duy Hy thành lập tổ sản xuất nhỏ chuyên làm đồ nhựa gia dụng từ năm 1987. Qua 38 năm phát triển, doanh nghiệp này đã vươn mình trở thành một trong những nhà sản xuất nhựa lớn nhất Việt Nam.

Năm 2021, Duy Tân chính thức trở thành thành viên của tập đoàn SCG (Thái Lan) và hướng đến mục tiêu trở thành nhà sản xuất nhựa hàng đầu ASEAN. Tháng 6/2025, thương vụ hoàn tất, Duy Tân chính thức trở thành công ty con 100% vốn của SCG.

Theo chuyên trang Thị trường tài chính, trong quá trình phát triển, Nhựa Duy Tân đã nhiều lần tăng vốn để mở rộng quy mô, từ 400 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng vào năm 2020. Năm 2024, doanh thu của Duy Tân đạt 5.381 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 578 tỷ đồng, và tổng tài sản cuối năm đạt 4.627 tỷ đồng.

Sau thương vụ, ông Trần Duy Hy vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực tái chế nhựa thông qua các công ty riêng như Nhựa Tái chế Duy Tân và Plascene. Trong khi đó, Nhựa Duy Tân dưới sự điều hành của SCG sẽ tập trung vào các mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh.

Doanh nhân Trần Duy Minh Đạt

Vợ chồng bầu Hiển nhà sáng lập tập đoàn T&T Group

Tại đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịcH CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang vào năm 2022, vợ chồng doanh nhân Đỗ Quang Hiển gây thích thú khi "quẩy" tới bến trong tiệc cưới.

Theo đó, khi cô dâu chú rể có tiết mục nhảy cùng bạn bè trên sân khấu thì bầu Hiển và vợ cũng lên sân khấu để góp vui. Thậm chí doanh nhân này còn bối rối tạo hình trái tim rồi nhảy theo các con khiến các quan khách vừa bất ngờ vừa hào hứng vì sự cởi mở của mình.

Vợ chồng bầu Hiển lên sân khấu nhảy cùng các con và khách mời

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển rất nổi tiếng trong giới doanh nhân Việt, là Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group. Ông cũng giữ vai trò lãnh đạo của nhiều công ty khác thuộc hệ sinh thái T&T. Dù kinh doanh đa lĩnh vực, tên tuổi của doanh nhân này thường gắn liền với bóng đá với tên gọi bầu Hiển.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển (Ảnh: T&T Group)

Theo cập nhật đến tháng 9/2025, ước tính, tổng tài sản chứng khoán 3 bố con bầu Hiển trực tiếp nắm giữ đạt 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 100% so năm 2024 (năm 2024 khoảng 3.300 tỷ đồng).

Trong khi đó, bà Lê Thanh Hòa - vợ bầu Hiển hoàn toàn không liên quan đến công việc kinh doanh của chồng. Trước khi nghỉ hưu, bà Hòa từng là trưởng phòng Kế toán của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Vợ chồng bầu Hiển cùng 2 con trai trong một chuyến đi năm 2019

Chủ tịch HĐTV Sơn Hải và vợ

Ngày 16/10 vừa qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà (sinh năm 2001) và doanh nhân Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994) - TGĐ Sơn Hải đã tổ chức lễ nạp tài tại quê nhà cô dâu - Thanh Hoá. Trong ngày trọng đại của con trai, vợ chồng Chủ tịch Nguyễn Viết Hải - người sáng lập kiêm Chủ tịch HĐTV của Sơn Hải gây ấn tượng với phong thái điềm đạm, sang trọng nhưng vẫn rất gần gũi.

Vợ chồng Đỗ Hà rót trà mời bố mẹ chồng (Ảnh: Linh Lê Chí)

Doanh nhân Nguyễn Viết Hải đã có những chia sẻ đầy xúc động dành cho các con và gia đình thông gia: “... Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi”.

Trong khi đó mẹ chú rể chọn áo dài nền nã đồng điệu cùng mẹ của Hoa hậu Đỗ Hà, tạo nên hình ảnh 2 bà sui gia rạng rỡ và tình cảm, khiến netizen không tiếc lời khen ngợi.

Phu nhân Chủ tịch trao cơi trầu lễ nạp tài cho mẹ Hoa hậu (Nguồn: @thuankieule)

Ông Nguyễn Viết Hải sinh năm 1966, tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch (cũ), Quảng Bình. Theo lý lịch tự thuật khi ứng cử Đại biểu HĐND năm 2021, ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ông Hải từng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình và về chế độ 176 từ năm 1994. Năm 1998, ông Hải thành lập công ty Sơn Hải.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này có tên đầy đủ là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, được thành lập vào ngày 13/4/1998, ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở. Trong gần 30 năm hoạt động, Sơn Hải nổi tiếng với những cam kết bảo hành đường 5 năm, 10 năm.

Đến cuối tháng 5/2024, tập đoàn Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp bằng tiền.

Ngoài kinh doanh, ông Hải còn tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương. Từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Viết Hải là Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình trong 2 nhiệm kỳ, 2016 - 2021 và 2021 - 2026. Với những đóng góp của mình, Chủ tịch Sơn Hải được nhận nhiều bằng khen từ chính quyền các cấp.

