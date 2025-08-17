Khoảnh khắc hội ngộ vỡ oà

Từ sớm, khuôn viên Naman Retreat đã hóa thành “ngôi nhà chung” của những bạn SKY may mắn nhất mùa hè năm nay. Khuôn viên tổ chức SKYMEET #3 rộn ràng tiếng cười và những bước chân háo hức của 120 chủ nhân tấm vé giới hạn. Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, mỗi fan nhận trên tay phần quà đặc biệt từ ban tổ chức, như một lời chào mừng đầy trân trọng.

Điểm check-in hot nhất phải kể đến lightstick khổng lồ cao 4m – biểu tượng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, trở thành phông nền không thể bỏ qua cho những bức ảnh “để đời”. Bên cạnh đó, khu DIY tranh vỏ sò thu hút đông đảo fan tham gia, mỗi người gửi gắm thông điệp yêu thương vào mảnh vỏ sò, ghép nên món quà tinh thần dành tặng thần tượng.

Check-in rực rỡ, DIY hết mình – không gian sáng tạo đầy cảm xúc của Sky tại SKYMEET #3.

Khi ánh nắng vàng rực phủ khắp Đà Nẵng, cả khán phòng bỗng như bấm nút “slow motion”. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu khi Sơn Tùng M-TP xuất hiện với nụ cười “gây thương nhớ”. Và rồi… chỉ cần một cái nháymắt, anh chàng đã khiến cả hội trường “mất bình tĩnh tập thể” – tiếng hò hét, tiếng tim rơi lộp bộp vang lên rần rần. Không khí lúc ấy vừa náo nhiệt như concert, vừa ấm áp – chỉ có thể là SKYMEET!

Từ ký ức ấm áp đến cao trào cảm xúc – hành trình cảm xúc tại SKYMEET #3

Khoảnh khắc ký tặng đến những bất ngờ nối tiếp, SKYMEET #3 đã đưa fan đi qua hàng loạt cung bậc cảm xúc. Mở màn là phần giao lưu ký tặng trực tiếp – cơ hội hiếm hoi để từng SKY được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần, nhận chữ ký và lời hỏi thăm thân thương từ chính Sơn Tùng M-TP.

Không khí lập tức bùng nổ khi Sơn Tùng M-TP bất ngờ “đổi nghề” thành giám khảo quyền lực của mini contest Trang phục ấn tượng nhất. Chỉ với ánh mắt “soi outfit” đầy chuyên nghiệp, anh chọn ra 3 gương mặt nổi bật nhất. Và phần thưởng? Một combo siêu hiếm: băng đeo vinh danh, ảnh Polaroid chụp liền tay cùng Tùng và quà mang về ngay tại chỗ.

Giám khảo quyền lực Sơn Tùng M-TP đã tìm ra chủ nhân của những bộ cánh ấn tượng nhất tại SKYMEET #3.

Đỉnh điểm bùng nổ là màn “Bắn tim – Thả yêu thương” giữa hoàng hôn. MC vừa ra hiệu, hàng trăm quả bong bóng liền “bung lụa” bay thẳng lên trời, phản chiếu ánh vàng rực rỡ. Cả SKY thì hú hét phấn khích, còn Sơn Tùng M-TP thì cười tít mắt, liên tục thả tim.

Sơn Tùng M-TP háo hức nhận được những món quà sinh nhật bất ngờ tại SKYMEET #3.

Và bất ngờ lớn nhất được bật mí – “món quà kép” dành riêng cho sinh nhật tuổi 18 của “Niềm Tự Hào” nhà Sky. Ánh đèn dịu xuống, một chiếc bánh sinh nhật siêu đặc biệt cùng món quà handmade “có 1-0-2” bất ngờ xuất hiện trên sân khấu. Ngay lập tức, cả khán phòng hòa giọng hát vang bài chúc mừng sinh nhật, biến khoảnh khắc bên bờ biển Đà Nẵng thành một buổi bữa tiệc cảm xúc.

MB JCB – “người bạn” đứng sau ký ức đẹp

Dù mang màu sắc giải trí và giàu cảm xúc, SKYMEET #3 vẫn ghi dấu sự đồng hành của MB JCB. Chính thương hiệu này đã góp phần kết nối 120 fan may mắn qua chương trình săn vé từ những “chiếc hộp bí ẩn” dành riêng cho chủ thẻ MB JCB Be The Sky.

Không chỉ là gặp gỡ, SKYMEET #3 còn là minh chứng cho những trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời

Từ những trải nghiệm check-in sáng tạo, quà tặng phiên bản giới hạn, cho tới không gian giao lưu ấm áp, MB JCB đã khẳng định chiến lược “Kết nối khách hàng qua trải nghiệm độc đáo”.

Không xuất hiện ồn ào, MB JCB giúp biến sự kiện thành một kỷ niệm không thể thay thế – nơi âm nhạc, tình yêu và khoảnh khắc gắn kết hòa quyện của cả nghệ sỹ và những người hâm mộ thực thụ.