Khoảnh khắc hiếm: Bố chồng Hương Liên phát biểu trong đám cưới, nói gì mà con dâu bật khóc?

Chiều tối ngày 13/11, đám cưới của Nguyễn Hương Liên và chồng - Lê Minh Trung chính thức diễn ra tại Hà Nội. Trong ngày trọng đại này, ngoài sự chú ý cho dâu xinh rể xịn, công chúng còn quan tâm đến sự xuất hiện của gia đình 2 bên, đặc biệt là bố chú rể.

Tại đây, bố Minh Trung đã thay mặt gia đình, lên cảm ơn gia đình nhà gái và nhắn gửi đến 2 con. Nghe những lời này, Hương Liên không khỏi xúc động, nước mắt giàn giụa và phải lấy hoa cưới che đi phần nào.

“Hôm nay là một ngày rất vui mừng và rất đặc biệt đối với gia đình chúng tôi - ngày mà 2 cháu Lê Minh Trung và Nguyễn Hương Liên chính thức kết hôn, thành vợ chồng.

Trước hết tôi rất tỏ lòng biết ơn nhà gái đã sinh thành, nuôi dưỡng cháu Liên trưởng thành và ngày hôm nay thì tin tưởng, gả cháu Liên làm dâu trong gia đình chúng tôi. Chúc các cháu luôn mạnh khoẻ, chung vai xây dựng nên tổ ấm hạnh phúc, thịnh vượng và vững bền mãi mãi” - bố chồng Hương Liên chia sẻ.

Sau khi được đăng tải lên MXH, đoạn phát biểu ngắn gọn của bố chồng Hương Liên khiến netizen ấn tượng vì ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng xuýt xoa với nhan sắc khóc cũng xinh của Hương Liên.

“Lời phát biểu của ba thật sâu sắc, giản dị mà chạm đến lòng mọi người”, “Cách chú nói chuyện giản dị, chan chứa sự trân trọng”, “Chú phát biểu cảm động quá, đơn giản nhưng sâu sắc. Nhìn Liên hạnh phúc thật sự”. “Bố chồng phát biểu tuyệt vời nha”,... là một số bình luận từ dân tình.

Được biết bố chồng Hương Liên từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ một tập đoàn công nghệ và viễn thông trong vòng 3 năm, từ 2019 - 2022. Đầu năm 2022, ông về nghỉ hưu theo chế độ.

Hương Liên cũng từng chia sẻ thông tin về chồng và bố mẹ chồng rất rõ ràng sau đám hỏi: “Liên trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của Liên là anh Lê Minh Trung, hiện đang là cán bộ nhà nước đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Gia đình anh Trung cũng là cán bộ nhà nước, bố là cán bộ quân đội, mẹ là cán bộ hải quan”.

Ngoài ra, mỹ nhân 2k2 còn tiết lộ mẹ chồng chính là “bà mai” cho mình và chồng. Theo đó, Hương Liên tình cờ gặp mẹ chồng trên một chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Về sau, nhờ sự "mai mối" từ mẹ chồng mà cô và ông xã tìm hiểu rồi chính thức đến với nhau. Trong suốt thời gian hẹn hò đến khi đám hỏi và tổ chức đám cưới, mối quan hệ của cặp đôi được gia đình hai bên tích cực ủng hộ.

