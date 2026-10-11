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Khoảnh khắc giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe tải biến dạng ở Tuyên Quang

Viên Minh
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Lực lượng chức năng Tuyên Quang dùng banh cắt thủy lực, kích thủy lực giải cứu tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin xe tải biến dạng sau va chạm với xe đầu kéo.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, tối 10/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng, giải cứu một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin xe tải biến dạng sau va chạm với xe đầu kéo.

Theo đó, vào khoảng 20h10 cùng ngày, tại Km56+300, đoạn qua thôn Thượng Ấm, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang, xe ô tô đầu kéo xảy ra va chạm với xe tải.

Cú va chạm khiến cabin xe tải bị móp méo nghiêm trọng, tài xế Quan Văn Chiến (SN 1995, trú tại xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang) bị thương và mắc kẹt bên trong.

- Ảnh 1.

Cảnh sát giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải sau va chạm ở Tuyên Quang. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Do cabin biến dạng, tài xế không thể tự thoát ra ngoài. Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Long Bình An thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phối hợp với Cảnh sát giao thông và người dân triển khai phương án đưa nạn nhân ra ngoài. Các chiến sĩ sử dụng banh cắt thủy lực và kích thủy lực để từng bước tách những phần cabin bị biến dạng, tạo khoảng trống tiếp cận tài xế.

Quá trình giải cứu được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm an toàn cho nạn nhân và lực lượng tham gia cứu hộ. Sau khi mở được khoảng trống cần thiết, lực lượng chức năng đưa tài xế ra khỏi cabin.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, công tác cứu nạn hoàn tất. Tài xế được bàn giao để đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tags

Tuyên Quang

cảnh sát phòng cháy chữa cháy

cứu nạn

cứu hộ

va chạm với xe tải

giải cứu tài xế

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