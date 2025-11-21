Khoảnh khắc giải cứu những chú cún giữa mưa lũ lịch sử ở miền Trung: Vì sinh mạng nào cũng quý giá

Mưa lũ trên diện rộng ở khu vực miền Trung những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng, hàng chục nghìn hộ dân bị ngập và hàng nghìn người phải di dời ngay lập tức. Trong lúc người người nhà nhà lo tránh lũ, nhiều bé chó bé mèo cũng được di tản kịp thời cùng chủ.

Trên các nền tảng MXH, nhiều hình ảnh/ clip ghi lại màn giải cứu các bé chó ra khỏi vùng ngập lụt nhận về sự chú ý từ cư dân mạng. Có người đàn ông di chuyển khỏi vùng nước lũ nhưng 2 tay ôm 2 chú chó và để chú chó thứ 3 bơi sát cạnh mình. Có người dù nước lụt ngang hông nhưng vẫn lội đi cho 2 chú chó ăn cơm. Dù phải rời đi để bảo vệ tính mạng bản thân và đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản, nhiều người cũng không quên thú cưng.

Bé cún nằm ngoan trong tay chủ, được bịt mõm bằng dây xích (Nguồn: @tuidangniengranggg)

Một người đang cho 2 chú cún ăn cơm giữa mênh mông nước (Nguồn: @lacsocute)

Những hình ảnh này khiến cư dân mạng xúc động nhưng cũng thấy ấm lòng. Bởi sinh mạng nào cũng quý giá mà giữa nước lũ, thú cưng không biết cách tự tìm đường thoát nạn nên cần đến sự hỗ trợ, giải cứu của con người.

“Có chú còn lấy xích bịt mõm cho em chó để khỏi làm phiền mọi người. Thương vậy”, Hội yêu động vật không dám vô xem luôn đó trời. Nghĩ tới cảnh trâu bò nó to không ôm theo được thấy tội quá”, “Cảm ơn mọi người vì đã không bỏ các bé lại”, “Mấy ẻm vẫn là một thành viên gia đình mình, mong nếu có thể, xin đừng bỏ các em lại. Thương quá”, “Thương lắm! Nhìn thấy những chú cún được yêu thương, che chở mình rất vui vì luôn có những tấm lòng yêu thương động vật”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Rất nhiều khoảnh khắc giải cứu các bé mèo, bé chó vẫn đang tiếp tục được chia sẻ lên MXH:

Mọi người cùng nhau giải cứu chú chó bị mắc kẹt trong chuồng, bên dưới là dòng nước lũ chảy xiết (Nguồn: MXH)

Một người dân tại Đắk Lắk ngồi trên thuyền cùng 2 chú chó và ít quần áo để rời khỏi vùng ngập (Ảnh: Phảt Trần)

Chú chó ở Nha Trang nằm im ru trên chiếc xe máy của chủ (Nguồn: ducanhnguyen141)

Chú cún này đã được "hộ tống" bởi chủ và lực lượng cứu hộ nhưng chân vẫn đạp như tập bơi (Nguồn: MXH)

Chú chó không biết hướng và bơi ngược đi nên người đàn ông phải quay lại cứu và dòng chú thích trong clip như thay lời muốn nói của mọi người với khoảnh khắc này (Nguồn: @navabame)

Một vài gợi ý để mọi người có thể cân nhắc giúp đỡ cả những động vật đang chịu ảnh hưởng do thiên tai: - Đối với chủ vật nuôi: Nếu có thể, hãy mang theo vật nuôi trong quá trình sơ tán. Nếu không thể đưa chúng theo, hãy tháo dây xích và đặt ở nơi cao ráo và an toàn cùng với thức ăn dự phòng để vật nuôi có thể sinh tồn khi mưa lũ ập tới. - Quyên góp: Đối với người dân ở vùng không bị ảnh hưởng, cân nhắc quyên góp lồng, thức ăn khô, chăn mền cũ hoặc hỗ trợ trong khả năng cho các nhóm cứu hộ động vật đáng tin cậy, đang tham gia cứu hộ những động vật bị ảnh hưởng do bão. - Chia sẻ thông tin: Chọn lọc, chia sẻ thông tin về những trường hợp động vật bị cô lập cần được cứu hộ, hoặc chia sẻ thông tin về các động vật đã được cứu để có thể giúp tìm lại chủ nuôi cho chúng.

(Tổng hợp)