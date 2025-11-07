Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy quá trình phá hủy một xe chiến đấu bọc thép Viking do Anh sản xuất, thuộc các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đòn tấn công được thực hiện bằng các drone FPV điều khiển qua cáp quang của Lữ đoàn Đặc nhiệm Cận vệ độc lập số 3 thuộc Nhóm tác chiến “Trung tâm” tại hướng Krasnoarmeysky.

Theo cơ quan này, trong quá trình tác chiến, trinh sát phát hiện nỗ lực của đối phương nhằm điều chuyển xe bọc thép và nhân lực.

Sau khi phân tích thông tin, các tổ điều khiển đã quyết định khai hỏa ngay lập tức. Đoạn video thu được trong thời gian thực xác nhận mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn.

Quân đội Nga tiến sâu tại Krasnoarmeysk và Dimitrov

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm tấn công thuộc Tập đoàn quân số 2 tiếp tục tiêu diệt các đơn vị Ukraine đang bị bao vây tại Krasnoarmeysk và Dimitrov, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Các đơn vị Nga đã quét sạch các khu dân cư Hnatovka và Rog, kiểm soát hơn 60 tòa nhà. Bộ Quốc phòng cũng thông tin về việc bắt giữ 2 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68 của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tình hình bi đát của các đơn vị Ukraine trong vòng vây còn được thể hiện qua lời kể của các tù binh.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cuộc trò chuyện với các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68, họ đã đầu hàng binh sĩ thuộc Nhóm quân Trung tâm của Nga sau nhiều ngày không có nước, lương thực và liên lạc.



