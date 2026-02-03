Khoảnh khắc đòn đánh tên lửa trúng bệ phóng HIMARS và S-300

Một trong các mục tiêu bị đánh trúng là trận địa của hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine. Các vị trí này nằm gần khu định cư Volnyansk thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Đòn tấn công tên lửa do kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa chiến thuật - tác chiến Iskander-M của Nga thực hiện.

Theo thông báo, kết quả là phá hủy một trạm radar, một xe chỉ huy, cùng 3 bệ phóng kèm theo lực lượng đối phương.

Mục tiêu thứ 2 là trận địa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, được cho là đặt gần làng Volodarivka thuộc tỉnh Kharkiv. Kết quả là phá hủy bệ phóng và loại tối đa 10 binh sĩ khỏi vòng chiến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc kiểm soát mức độ thiệt hại được tiến hành với sự hỗ trợ của các drone trinh sát thuộc lực lượng tác chiến hệ thống không người lái.