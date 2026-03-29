Khoảnh khắc đời thường của Chu Thanh Huyền - "nóc nhà" Quang Hải khiến nhiều người "ngã ngửa"!

Trong dàn WAGs đình đám của làng bóng đá Việt, Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Quang Hải - luôn là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang sành điệu. Tuy nhiên, mới đây dân tình lại được một phen "ngã ngửa" khi chứng kiến những hình ảnh đời thường cực kỳ đối lập của nàng hot girl sinh năm 2000. Hóa ra, đằng sau những khung hình lung linh trên mạng xã hội là một "nóc nhà" cầu thủ vô cùng lầy lội và chẳng ngại rũ bỏ hình tượng.

Bắt nguồn từ khoảnh khắc đi làm nail đầy "bất ổn", Chu Thanh Huyền khiến người xem không khỏi bật cười trước vẻ ngoài giản dị đến mức xuề xòa. Không còn những bộ cánh lộng lẫy hay lối trang điểm kỹ càng, cô nàng xuất hiện với bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc thả xoã chỉ đeo băng đô, để lộ gương mặt mộc tự nhiên. Đáng chú ý hơn cả chính là tướng ngồi "đại ca" khi vô tư bắt chân lên ghế, gương mặt không ngần ngại biểu cảm ngáp ngắn ngáp dài trong lúc chờ đợi. Hình ảnh cô nàng chăm chú soi móng tay với vẻ mặt "thất thần" vì buồn ngủ đã hoàn toàn xóa tan khoảng cách giữa một hot girl nổi tiếng và một cô gái đời thường.

Chu Thanh Huyền đời thường và ảnh tự đăng khác nhau thế!

Thế nhưng, chỉ cần rời khỏi tiệm nail và "lên đồ" đi làm, Chu Thanh Huyền lại lập tức chứng minh đẳng cấp của một phu nhân cầu thủ hàng đầu. Trong những bộ trang phục công sở thanh lịch hay những chiếc áo dài duyên dáng, bà xã Quang Hải lại toát lên thần thái sang chảnh, quyến rũ vạn người mê.

Sự tương phản một trời một vực giữa lúc ở nhà "xuề xòa" và khi ra ngoài "chanh sả" không những không khiến cô bị mất điểm, mà ngược lại còn giúp Chu Thanh Huyền ghi điểm tuyệt đối nhờ sự chân thật, gần gũi. Có lẽ chính tính cách thoải mái, luôn là chính mình này là bí quyết giúp cô nàng nhận được sự yêu mến và cưng chiều hết mực từ chàng tiền vệ số 1 Việt Nam.