Khoảnh khắc đoạt giải thưởng cao nhất ảnh động vật hoang dã hài hước 2025

Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc khỉ đột trẻ nhảy múa trong khu rừng Rwanda đã giành chiến thắng cao nhất tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã Hài hước Nikon năm 2025.

Tác phẩm mang tên High Five của nhiếp ảnh gia người Anh Mark Meth-Cohn đã vượt qua hơn 10.000 tác phẩm dự thi từ 109 quốc gia, con số kỷ lục trong lịch sử 11 năm của giải thưởng.

Meth-Cohn cho biết ông đã dành bốn ngày leo qua dãy núi Virunga để tìm kiếm các gia đình khỉ đột. Trong một lần tiếp cận nhóm khỉ đột Amahoro, ông bắt gặp một con khỉ đột trẻ đặc biệt thích thể hiện khả năng nhào lộn, xoay người, tung chân và tay lên không trung.

Khoảnh khắc này đã được ghi lại trong bức ảnh chiến thắng, mang lại niềm vui cho người xem và cho chính tác giả.

Những khoảnh khắc hài hước khác cũng gây chú ý

Ngoài bức ảnh High Five , nhiều tác phẩm khác cũng được vinh danh ở các hạng mục. Maggie Hoffman giành giải danh mục bộ ảnh với bức ảnh tinh tinh ngoáy mũi.

Grayson Bell, 13 tuổi, đến từ Mỹ, đoạt giải ở hạng mục bò sát, lưỡng cư và côn trùng cùng giải dành cho nhiếp ảnh gia trẻ dưới 16 tuổi với bức ảnh 2 con ếch đang vật lộn trong nước, được đặt tên Baptism of the Unwilling Convert .

Valtteri Mulkahainen gây ấn tượng với bức ảnh chú gấu con mỉm cười, trong khi Meline Ellwanger ghi lại khoảnh khắc 3 con sư tử cùng ngáp, được đặt tên The Choir .

Kalin Botev, trong chuyến trăng mật tại Zimbabwe, chụp được cảnh một nhóm khỉ chơi đùa, đặt tên Monkey Circus .

Liliana Luca từ Ý ghi lại hình ảnh một con vượn cáo liếm ngón tay với ánh mắt hài hước, khiến người xem liên tưởng đến diễn viên trên sân khấu.

Các tác phẩm được đánh giá cao bởi sự dí dỏm và khả năng nắm bắt khoảnh khắc độc đáo của thế giới tự nhiên. Ban giám khảo cho biết những bức ảnh này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn khuyến khích công chúng quan tâm hơn đến việc bảo tồn động vật hoang dã.

Giải thưởng ngày càng thu hút sự tham gia toàn cầu

Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã Hài hước Nikon được tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những khoảnh khắc vui nhộn trong tự nhiên. Năm 2025, số lượng tác phẩm dự thi đạt mức kỷ lục với hơn 10.000 ảnh từ 109 quốc gia, cho thấy sức hút ngày càng lớn của cuộc thi.

Meth-Cohn chia sẻ: “Chúng tôi đã có những ngày không thể nào quên khi theo dõi các gia đình khỉ đột trong sương mù núi Virunga. Nhìn thấy một con khỉ đột trẻ hăng hái biểu diễn như vậy thực sự là niềm vui, và tôi hạnh phúc khi bắt được khoảnh khắc ấy.”

Giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cuộc thi nhiếp ảnh động vật hoang dã độc đáo nhất thế giới, nơi sự hài hước và bất ngờ của tự nhiên được tôn vinh.

Những hình ảnh này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn nhắc nhở con người về vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thế giới động vật.