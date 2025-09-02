Khoảnh khắc đẹp và gần gũi của Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính, ai ngắm cũng thấy “thật tuyệt vời”!

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã khép lại trong muôn vàn cảm xúc. Trên sóng truyền hình trực tiếp từ đài truyền hình Việt Nam, nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của nhân dân và các khối chiến sĩ, văn nghệ sĩ đã được ghi dấu lại như một kỷ niệm khó quên. Trong đó, khung hình của phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Lê Thị Bích Trân đang được công chúng và những người hâm mộ tích cực chia sẻ.

Khoảnh khắc bà Lê Thị Bích Trân xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân là một trong những chính khách sở hữu "fan club" riêng là những bạn trẻ yêu mến phong cách và sự gần gũi, đáng yêu của cặp đôi. Ở khung hình mới đây, bà Bích Trân được chú ý khi xuất hiện cùng áo dài và chiếc kính đen "cool ngầu", hình ảnh không thường thấy của phu nhân trong rất nhiều lần xuất hiện công khai trước đây.

Trong nhiều chuyến công du nước ngoài của Thủ tướng Phạm Minh Chính thường xuyên có sự tháp tùng của phu nhân. Ở những dịp này, bà Bích Trân liên tục gây ấn tượng trong mắt nhân dân với hình ảnh người phụ nữ phúc hậu và tri thức với cặp kính mắt gắn liền như vật bất ly thân. Bên cạnh đó, những chiếc áo dài quý phái của phu nhân cũng được công chúng khen ngợi hết lời khi tinh tế quảng bá những nét văn hoá, truyền thống đặc sắc của quốc gia như hoạ tiết trống đồng, thổ cẩm đến bạn bè quốc tế.

Điều khiến cộng đồng người hâm mộ càng thêm quý mến hình ảnh của Thủ tướng và phu nhân cũng nhờ vào ngoại hình có phần "hao hao" của hai vị. Trong những khung hình từng được công bố, phu nhân nhiều lần được bắt gặp ở phía sau Thủ tướng trong lúc ngoại giao, bà dành sự quan tâm cho chồng bằng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến.

- Mình thì rất thích phu nhân Bác Chính luôn xuất hiện cùng với áo dài thổ cẩm! Đẹp nền nã.

- Cách lựa chọn hoa văn trên áo của phu nhân rất kĩ lưỡng, rất Việt Nam.

- Mình thích phong cách ăn mặc của phu nhân Bác Chính.

- Chiếc áo dài mang biểu tượng đậm chất Việt Nam. Thật tuyệt vời ạ.

Netizen tấm tắc khen ngợi thời trang tinh tế của phu nhân Thủ tướng trong nhiều lần bà xuất hiện trước đây.