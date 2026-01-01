Tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), pháo hoa sáng rực bầu trời chào đón năm mới 2026
Khoảnh khắc đếm ngược và pháo hoa rực sáng chào năm mới 2026
Minh Đức - Viên Minh - Lương Ý |
Đêm 31/12, hàng vạn người dân tập trung tại các địa điểm công cộng trên cả nước cùng nhau đếm ngược, chờ pháo hoa bừng sáng, chính thức khép lại năm cũ và chào đón năm mới 2026.
Theo VTC News Copy link
Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/khoanh-khac-dem-nguoc-va-phao-hoa-ruc-sang-chao-nam-moi-2026-ar995943.html