Khoảnh khắc đặc biệt trên bầu trời gây chú ý khi ông Putin công du

Hải Yến
Một đoạn video lan truyền ghi lại khoảnh khắc hiếm trên không trung trong chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Nga Putin.

Ngày 30/5, phi công Kazakhstan Azimbek Dzhumanov đã đăng tải trên mạng xã hội Instagram đoạn video ghi lại cảnh hộ tống máy bay của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Đoạn video cho thấy chuyên cơ của nguyên thủ Nga được các tiêm kích hộ tống, kèm dòng chú thích: “Chúng tôi là những người đầu tiên chào đón Tổng thống Liên bang Nga”. Trong nền video, ca khúc “Mother Earth” của ca sĩ Nga Tatyana Kurtukova được phát.

Phi công Dzhumanov cho biết ông đã tham gia lễ đón chính thức Tổng thống Putin, diễn ra tại Cung Độc lập với sự tham dự của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định toàn bộ các mục tiêu đề ra trong chuyến thăm Kazakhstan đã được phái đoàn Nga hoàn thành. Ông cho biết hai bên đã tổng kết những kết quả đạt được.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga diễn ra từ ngày 27-29/5, trong đó ông tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh của Eurasian Economic Union.

