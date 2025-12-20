Khoảnh khắc đặc biệt nhất ngày hôm nay: Tuyển thủ Việt Nam nâng ghế ăn mừng Huy chương Vàng SEA Games

Ngày 19/12 chính thức trở thành cột mốc lịch sử của Esports Việt Nam khi đội tuyển Liên Quân Mobile nam quốc gia xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành tấm Huy chương Vàng danh giá tại SEA Games 33. Chiến thắng này không chỉ giải tỏa cơn khát danh hiệu suốt 4 năm ròng rã mà còn để lại một hình ảnh ăn mừng đầy cảm xúc và độc đáo: Khoảnh khắc các tuyển thủ nâng bổng chiếc ghế thi đấu lên cao trong niềm sung sướng tột độ.

Hình ảnh ấn tượng nhất hôm nay chính là màn nâng ghế ăn mừng với chiến thắng vỡ òa cảm xúc của Quốc Huy tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam

Ngay khi nhà chính của Thái Lan nổ tung, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay của các tuyển thủ Việt Nam đã bùng nổ dữ dội. Không chỉ là những cái ôm hay tiếng hét vang dội, hình ảnh ấn tượng nhất đọng lại trong mắt người hâm mộ chính là khoảnh khắc các tuyển thủ phấn khích nâng bổng chiếc ghế thi đấu lên không trung. Đó là hành động bột phát nhưng chứa đựng quá nhiều ý nghĩa. Hành động nâng ghế ấy như muốn nói rằng họ đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý đè nặng suốt 4 năm qua, phá vỡ mọi định kiến và áp lực sân khách để đứng trên đỉnh vinh quang.

Anh chàng nâng ghế ăn mừng sau khi mang về tấm HCV nội dung Liên Quân Mobile

Tấm Huy chương Vàng này càng trở nên ý nghĩa hơn khi nó hoàn tất cú đúp vàng lịch sử cho Liên Quân Mobile Việt Nam tại kỳ đại hội này, sau khi đội tuyển nữ cũng đã lên ngôi trước đó. Hình ảnh nâng ghế ăn mừng chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều lần như một minh chứng cho niềm đam mê, sự nhiệt huyết và khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh của Liên Quân Mobile Việt Nam tại đấu trường SEA Games 33.

Tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam ôm chầm lấy nhau ăn mừng ngay sau chiến thắng