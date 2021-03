Khoảnh khắc cực hiếm: Cá sấu bị cá mập tấn công ngay tại bờ biển, lý do là gì?

Tại bờ biển thuộc hòn đảo hẻo lánh Tiwi, lãnh thổ Bắc Úc, một con cá sấu đã bị cá mập tấn công và cảnh tượng hiếm thấy này đã được ghi hình lại từ máy bay không người lái (drone) vốn được dùng để ghi lại cảnh đẹp vùng biển. Vậy tại sao cá sấu lại xuất hiện ở bờ biển và tại sao nó lại bị tấn công?

Con cá sấu ở đây là một con cá sấu nước mặn (Tên khoa học: Crocodylus porosus) thường sống ở cửa sông, môi trường nước lợ và có thể bơi ra biển để tìm kiếm thức ăn. Chúng là loài bò sát lớn nhất, cũng như là loài săn mồi ven bờ lớn nhất đang tồn tại trong tự nhiên.

Rõ ràng cá sấu không phải là mục tiêu săn mồi của cá mập bò mắt trắng (Tên khoa học: Carcharhinus leucas) vì kích thước của cá sấu to lớn hơn cá mập bò rất nhiều, lý do ở đây chính là việc cá sấu đang ngậm 1 con cá to nên đã thu hút cá mập đuổi theo để cướp mồi.

Xem video: