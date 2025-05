Khoảnh khắc công an khống chế người đàn ông đi xe máy cầm rựa "múa" trên phố

Ngày 3-5, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ vụ người đàn ông đi xe máy cầm rựa "múa" trên phố gây bức xúc trong dư luận.

Danh tính người này được xác định là Võ Văn Chánh (SN 1976, ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Lực lượng Cảnh sát giao thông khống chế người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá"

Trước đó, Chánh không đội mũ bảo hiểm, một tay cầm rựa, một tay lái xe máy, cởi trần chạy trên đường. Đáng nói, trong lúc chạy xe, người đàn ông này liên tục vung rựa múa máy như diễn xiếc khiến người đi đường không khỏi hoang mang, khiếp sợ.

Thời điểm này, một tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện vụ việc.

Lúc này, Chánh vẫn vác rựa trên vai. Lợi dụng lúc đối tượng chú ý về hướng khác, một chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng khống chế, với động tác dứt khoát nên Chánh không phản ứng kịp.

Sau đó, các chiến sĩ khác cùng vào hỗ trợ, Chánh đã bị tóm gọn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ vụ việc để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của Võ Văn Chánh.