Khoảnh khắc cô dâu công khai có con gái riêng ở lễ cưới Văn Thanh gây sốt

Khoảnh khắc cầu thủ Vũ Văn Thanh cùng vợ và con riêng ôm nhau tại đám cưới khiến nhiều khách mời xúc động. Đây cũng là lần đầu bạn đời của Văn Thanh công khai con gái trước công chúng. Video ghi lại khoảnh khắc này thu hút gần 700.000 lượt xem sau gần một ngày đăng tải.

Lời nhắn của Văn Thanh với con riêng của vợ

Sau lễ cưới được tổ chức tại quê nhà hai bên, tối 20/6, hậu vệ Vũ Văn Thanh và bạn đời là Trần Bích Hạnh tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với sự tham dự của gia đình, bạn bè cùng nhiều người nổi tiếng như cầu thủ Công Phượng, gia đình cầu thủ Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, ca sĩ Hòa Minzy, MC Huyền Trang.

Bên cạnh sự xuất hiện của dàn khách mời nổi tiếng, hôn lễ của cặp đôi nhận được sự quan tâm khi lần đầu tiên con gái riêng của Bích Hạnh xuất hiện công khai. Những chia sẻ của cô dâu và chú rể xoay quanh câu chuyện gia đình nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Đám cưới sang trọng của hậu vệ Văn Thanh diễn ra ở Hà Nội tối 20/6.

Tiệc cưới tại Hà Nội được xem là dấu mốc khép lại chuỗi sự kiện cưới kéo dài nhiều ngày của Văn Thanh và Bích Hạnh.

Trong ngày trọng đại, cô dâu diện váy cưới mang phong cách cổ điển, trong khi chú rể lựa chọn bộ tuxedo trắng. Cặp đôi thực hiện đầy đủ các nghi thức cưới trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Điểm nhấn của buổi lễ đến từ sự xuất hiện của con gái riêng Bích Hạnh. Cô bé đảm nhận vai trò mang nhẫn cưới lên sân khấu trao cho cô dâu và chú rể. Đây cũng là lần đầu tiên Bích Hạnh công khai con gái trước công chúng. Video chia sẻ khoảnh khắc con gái của Bích Hạnh trao nhẫn cho cặp đôi thu hút gần 700.000 lượt xem trên TikTok.

Trước đó, đời tư của nữ doanh nhân sinh năm 1993 từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô chưa từng lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến việc đã có con.

Tại hôn lễ, Văn Thanh chủ động giới thiệu bé gái với các khách mời và dành những lời nhắn nhủ xúc động.

Sau lễ cưới linh đình ở Ninh Bình, Hải Phòng, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn hạng sang.

"Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba. Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình thật hạnh phúc nhé”, Văn Thanh nói.

Khoảnh khắc Văn Thanh, Bích Hạnh và cô bé ôm nhau trên sân khấu khiến nhiều khách mời xúc động. Hình ảnh gia đình ba thành viên cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Việc công khai con gái trong ngày cưới được xem là quyết định đặc biệt của Bích Hạnh sau nhiều năm giữ kín đời sống cá nhân.

Cô dâu Trần Bích Hạnh cũng cho biết lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi quyết định công khai việc có con riêng ngay tại đám cưới. Sau ngày trọng đại, vợ của cầu thủ Văn Thanh nhắn nhủ con gái sống vui vẻ, hạnh phúc đúng với lứa tuổi.

"Dù mọi thứ trên thế giới có không hoàn hảo, nhưng tình yêu ba mẹ dành cho con luôn tròn đầy, con nhé!”, Bích Hạnh viết cho con gái.

Phía dưới video mà cô dâu Bích Hạnh đăng tải, nhiều người thân cũng lên tiếng khẳng định gia đình của hậu vệ Vũ Văn Thanh luôn bày tỏ sự quan tâm dành cho con riêng của cô dâu.

Chuyện tình hơn ba năm của cặp cầu thủ - nữ doanh nhân

Tin đồn hẹn hò giữa Văn Thanh và Bích Hạnh xuất hiện từ giữa năm 2023. Thời điểm đó, dù chưa từng xuất hiện cùng nhau, cả hai liên tục để lộ những chi tiết trùng hợp trong các bài đăng trên mạng xã hội như địa điểm du lịch, thời gian check-in hay các khung hình có bóng dáng đối phương.

Tuy nhiên, cả Văn Thanh và Bích Hạnh đều giữ im lặng trước những đồn đoán.

Văn Thanh, Bích Hạnh hẹn hò ba năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Đầu năm 2025, mối quan hệ của cặp đôi dần được hé lộ thông qua những tương tác công khai trên mạng xã hội. Đến tháng 4 cùng năm, nhân dịp sinh nhật tuổi 29, hậu vệ đội tuyển Việt Nam lần đầu đăng tải hình ảnh bên bạn gái, chính thức xác nhận chuyện tình cảm sau thời gian dài kín tiếng.

Kể từ đó, cả hai thường xuyên đồng hành trong các hoạt động đời thường. Bích Hạnh cũng nhiều lần xuất hiện để cổ vũ Văn Thanh thi đấu.

Mối quan hệ của cặp đôi tiếp tục nhận được sự chú ý vào đầu năm 2026 khi Bích Hạnh luôn có mặt bên cạnh Văn Thanh trong quá trình điều trị chấn thương. Những hình ảnh chăm sóc bạn trai của cô được nhiều người hâm mộ chia sẻ.

Văn Thanh, Bích Hạnh nhiều lần khoe tài sản

Không chỉ thu hút bởi chuyện tình cảm, Văn Thanh và Bích Hạnh còn được xem là một trong những cặp đôi có nền tảng kinh tế đáng chú ý trong giới cầu thủ Việt Nam.

Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ của Hoàng Anh Gia Lai- Arsenal JMG năm 2007. Nhiều năm thi đấu đỉnh cao trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia đã giúp anh xây dựng vị thế vững chắc trong làng bóng đá.

Văn Thanh và Bích Hạnh có nền tảng kinh tế vững vàng.

Ngoài thu nhập từ chuyên môn, hậu vệ quê Hải Dương còn tham gia nhiều hoạt động quảng cáo và hợp tác thương hiệu.

Trước khi dính chấn thương cổ chân vào tháng 9/2025, Văn Thanh thi đấu ổn định trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Ở mùa giải 2024/25, cầu thủ người Hải Phòng (Hải Dương cũ) ra sân tổng cộng 18 trận. Nhằm giữ chân Văn Thanh, CLB Công an Hà Nội ký hợp đồng tới năm 2028 với anh.

Trong màn cầu hôn gây chú ý hồi tháng 4, Văn Thanh xuất hiện với chiếc đồng hồ xa xỉ Rolex GMT-Master II, có giá niêm yết hơn 1,3 tỷ đồng. Năm 2023, Văn Thanh mua chiếc Porsche Macan phiên bản S có giá hơn 4 tỷ đồng. Bạn đời của anh cũng sở hữu chiếc xe cùng thương hiệu.

Bích Hạnh - sinh năm 1993 - được biết đến nhiều hơn với vai trò doanh nhân. Trước khi trở thành một trong những WAG nổi tiếng của bóng đá Việt, Bích Hạnh sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ hình ảnh gymer theo đuổi phong cách sống lành mạnh.

Phong cách thời trang gợi cảm của vợ cầu thủ Văn Thanh.

Những năm gần đây, người đẹp tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và kinh doanh. Theo những chia sẻ của chính cô trên mạng xã hội, công việc mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Một số hình ảnh về doanh thu từng được Bích Hạnh đăng tải đã gây nhiều bàn luận khi cho thấy con số lên tới hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn, thậm chí đạt mức tiền tỷ sau vài tháng hoạt động.

Bên cạnh hoạt động trong ngành thẩm mỹ, cô còn tham gia đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Cuộc sống thường ngày của Bích Hạnh gắn liền với xe sang, hàng hiệu và các kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Trần Bích Hạnh từng khoe bộ sưu tập túi hiệu từ các thương hiệu thời trang cao cấp như Chanel, Hermès. Vợ cầu thủ Văn Thanh từng chia sẻ hình ảnh mẫu túi thuộc dòng túi xa xỉ bậc nhất của Hermès, có giá dao động khoảng 26.500-32.500 USD.

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