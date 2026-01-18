Khoảnh khắc chào "gây bão" của Đình Bắc gợi ký ức thật đẹp của Bùi Tiến Dũng ở tuyết trắng Thường Châu

Tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Đình Bắc thực 2 lần thực hiện tư thế giơ tay lên chào khiến người hâm mộ ngay lập tức liên tưởng đến trung vệ Bùi Tiến Dũng của 8 năm về trước.

Tại U23 châu Á ở Thường Châu năm 2018, Tiến Dũng sau cú sút luân lưu quyết định đã đứng lặng, chào người hâm mộ bằng tất cả sự trang nghiêm của một "chiến binh". Đó là hình ảnh biểu tượng cho tinh thần quật cường của bóng đá Việt Nam thời điểm bắt đầu bước ra biển lớn. Việc Đình Bắc tái hiện hình ảnh này ở hiện tại không chỉ là sự trùng hợp, mà là sự tiếp nối đầy tự hào của những thế hệ cầu thủ mang trên mình trọng trách "hậu duệ" của lứa cầu thủ vàng.

Khi khoảnh khắc được lặp lại, ký ức tươi đẹp lại gợi về (Ảnh chụp màn hình)

Chờ U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện đẹp như Thường Châu 2018 (Ảnh: TL - Ted Trần)

Hình ảnh mang tính biểu tượng này xuất hiện đúng vào thời điểm niềm tin của người hâm mộ đang sục sôi hướng về VCK U23 Châu Á 2026. Đây không chỉ là một giải đấu, mà là nơi người Việt kỳ vọng vào một "Thường Châu thứ hai", nơi những kỷ lục sẽ được thiết lập lại.

Hào khí U23 Việt NAm tại Thường Châu 2018 là bệ phóng, và khoảnh khắc ăn mừng của Đình Bắc chính là lời khẳng định. Tinh thần Việt Nam vẫn đang cháy và sẵn sàng bùng nổ.