Khoảnh khắc Chào cờ của Chị Đẹp giảng viên khiến hàng chục nghìn người thổn thức: Nhan sắc 10 điểm không có nhưng!

Trong dàn nghệ sĩ tham gia sự kiện Tự Hào Là Người Việt Nam diễn ra tối 17/8, Dương Hoàng Yến trở thành tâm điểm nhờ màn trình diễn để lại nhiều cảm xúc lắng đọng. Khoác trên mình bộ áo dài nền nã, nữ ca sĩ bước ra sân khấu với thần thái tự tin, từng bước đi và ánh mắt đều tỏa ra sức hút mạnh mẽ.

Dương Hoàng Yến chào kết trong tiết mục Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời (video: VTV1/Fanpage nghệ sĩ)

Điều khiến khán giả nhớ mãi chính là khoảnh khắc Dương Hoàng Yến chào kết trong tiết mục Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời. Với chất giọng dày, giàu kỹ thuật, Dương Hoàng Yến xử lý trọn vẹn từng đoạn cao trào, đặc biệt những nốt cao ngân vang như điểm sáng bừng lên, khiến cả không gian như lắng lại. Càng đặc biệt hơn, ở giây phút kết thúc tiết mục, khi lá cờ Tổ quốc tung bay, Dương Hoàng Yến thực hiện nghi lễ Chào cờ rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Dương Hoàng Yến biểu diễn tiết mục Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời

Sân khấu tráng lệ, nhan sắc Dương Hoàng Yến sáng bừng

Dương Hoàng Yến biểu diễn cực năng lượng

Hình ảnh ấy nhanh chóng viral sau đêm diễn, được cộng đồng mạng lan truyền, gọi vui là “tiên tử kết màn”. Không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc biểu diễn, đó còn là hình ảnh gợi lên niềm tự hào dân tộc, làm nhiều người xem xúc động và tự nhắc nhớ về tình yêu nước thiêng liêng.

"Tiên tử kết màn" tràn đầy tự hào

Dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt thanh thoát, nụ cười trong trẻo cùng thần thái toát lên sự tự tin đã giúp Dương Hoàng Yến tỏa sáng. Visual của cô trong màn trình diễn được khen ngợi là “điểm 10 không có nhưng”, từng góc máy lia qua đều khiến người hâm mộ phải thốt lên vì quá xinh đẹp.

Nụ cười viral MXH của Dương Hoàng Yến

Không ít fan đã chia sẻ hình ảnh và video của tiết mục với những dòng cảm thán rằng đây chính là màn trình diễn chạm đến trái tim, vừa thăng hoa âm nhạc vừa tạo nên những khung hình đáng nhớ. Những khán giả có mặt tại sự kiện chia sẻ rằng họ không chỉ được thưởng thức một tiết mục nghệ thuật, mà còn cảm nhận được tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc từ cách Dương Hoàng Yến truyền tải.

“Chị đẹp” ghi điểm tuyệt đối nhờ thần thái sân khấu và nhan sắc ngày càng lên hương

Sau gần hai thập kỷ theo đuổi ca hát, Dương Hoàng Yến ngày càng chứng minh bản lĩnh sân khấu. Từ những bản ballad đầy cảm xúc đến ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao, cô đều có thể xử lý khéo léo. Và trong đêm Tự Hào Là Người Việt Nam, nữ ca sĩ không chỉ khoe được giọng hát nội lực mà còn để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng khí chất riêng biệt. “Chị đẹp” ghi điểm tuyệt đối nhờ thần thái sân khấu và nhan sắc ngày càng lên hương. Khoảnh khắc “dưới bóng cờ Tổ quốc” của Dương Hoàng Yến phủ sóng MXH. Với Dương Hoàng Yến, đây tiếp tục là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp.