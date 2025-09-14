Khoảnh khắc cha của nghi phạm ám sát Charlie Kirk quyết định giao nộp con trai

Matt Robinson, cha của Tyler Robinson, được cho là đã hỗ trợ bắt giữ nghi phạm vụ sát hại Charlie Kirk .

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đầu tiên xác nhận một nghi phạm đã bị bắt giữ, rằng một mục sư và cha của nghi phạm đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Tyler Robinson đầu hàng. Ông Trump nói chính người cha lái xe đưa Tyler đến trụ sở cảnh sát.

Charlie Kirk, 31 tuổi, là nhà hoạt động bảo thủ và là đồng sáng lập của Turning Point USA. Anh bị bắn chết tại Đại học Utah Valley hôm 10/9.

Ông Matt Robinson và Tyler Robinson.

Khoảnh khắc người cha quyết định "giao nộp" con trai

Sau 33 giờ cảnh sát truy lùng với sự phối hợp của liên bang và địa phương, chính gia đình đã giúp cảnh sát bắt Tyler. Cha của nghi phạm nhận ra con trai trong bức ảnh FBI công bố.

Theo một nguồn tin, ông Matt hỏi: “Tyler, có phải con không? Nhìn giống con lắm”. Tyler thừa nhận. Ông Matt khuyên Tyler ra đầu thú, anh ta nói thà tự sát.

Sau đó, ông Matt tiếp tục thuyết phục Tyler nói chuyện với mục sư. Cuối cùng Tyler đồng ý để bị bắt.

Theo hồ sơ công khai được Newsweek thu thập, ông Matt Robinson là đảng viên Cộng hòa đã đăng ký. Các báo cáo ban đầu nói ông là cựu cảnh sát của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington; nhưng Văn phòng Biện lý Quận Washington cho biết báo cáo này không chính xác và nhà Robinson không liên quan tới cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Một nơi tưởng niệm Charlie Kirk.

Vỏ đạn khắc thông điệp và dấu vết trực tuyến

Tyler lớn lên tại vùng ngoại ô yên bình ở St. George. Cha mẹ anh ta là đảng viên Cộng hòa, được hàng xóm đánh giá thân thiện, thường tham gia hoạt động ngoài trời. Một số bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy Tyler và anh em trai cầm súng hoặc hóa trang trong dịp lễ Halloween.

Tyler tốt nghiệp trường trung học Pine View năm 2021, nhận học bổng toàn phần của Đại học Bang Utah. Một phát ngôn viên xác nhận thann niên này học ngành tiền kỹ thuật nhưng nghỉ sau một học kỳ.

Tyler sau đó học tiếp tại Dixie Technical College, ngành điện, có giấy phép học việc thợ điện từ 2022.

Một số hàng xóm trong khu chung cư nơi Tyler ở gần đây mô tả nghi phạm “rất khép kín", ít khi ra ngoài, đôi lúc sống với bạn cùng phòng. Người khác nói anh ta không bộc lộ quan điểm chính trị rõ rệt.

Từ nhà Tyler đến Đại học Utah Valley - nơi Kirk bị bắn khi đang phát biểu - mất khoảng 3,5 giờ lái xe.

Sau vụ nổ súng, cảnh sát tìm thấy khẩu súng trường lên đạn bằng tay trong rừng gần khuôn viên. Vỏ đạn khắc nhiều thông điệp, trong đó có câu hát Italy - “Bella ciao” cùng những dòng mang tính chế giễu như “Nếu bạn đọc được dòng này, bạn gay, haha”.

Các vỏ đạn khác khắc thông điệp chống phát xít. Một thành viên gia đình Robinson nói với điều tra viên rằng trong những năm gần đây, nghi phạm ngày càng quan tâm đến chính trị và từng chỉ trích Charlie Kirk trong một bữa tối.

Một bạn học cũ nói rằng Tyler và gia đình từng rất bảo thủ, ủng hộ ông Trump trước bầu cử 2020. “Khi nghe chuyện này, tôi đã nghĩ… tôi không hiểu chuyện gì đã thay đổi”, người bạn kể.

Hồ sơ bầu cử cho thấy Tyler đăng ký là cử tri độc lập, chưa từng bỏ phiếu.

Jesse Garcia, hàng xóm cũ, nói Tyler “trông như một người bình thường” và việc anh ta bị bắt khiến gia đình ông “hoàn toàn sững sờ".



