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Khoảnh khắc cây xanh bật gốc, đổ xuống chỗ nhiều người đang đứng chờ mua cơm

Hương Trà (T/H)
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Một số người đang chờ mua cơm bị cành cây đập trúng khi đổ xuống nhưng may mắn không bị thương.

Hôm nay (12/9), mưa lớn kéo dài tại TP Đà Nẵng khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường bị bật gốc, gãy đổ, ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt của người dân. Cụ thể vào khoảng 11h57' cùng ngày, một cây cao khoảng 4m bất ngờ bật gốc, đổ xuống khu vực trước một quán cơm trên đường Tố Hữu (phường Cẩm Lệ). Thời điểm này, có nhiều người đang đứng chờ mua đồ ăn.

Chia sẻ trên báo Sức khoẻ Đời sống (SKĐS), anh Chiến - chủ quán cơm, cho biết thời điểm xảy ra sự việc trời mưa rất lớn. Khi đang bán hàng, anh nghe tiếng động mạnh rồi phát hiện cây xanh đổ xuống sát quán. Nhiều người hoảng hốt nhưng may mắn không ai bị thương.

Theo anh Chiến, gốc cây bật khỏi mặt đất, kéo theo một mảng đất đá, làm hư hỏng vỉa hè. Cây đổ cũng va vào mái hiên và biển hiệu của quán, gây hư hỏng một số hạng mục. Một phần diễn biến sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Khoảnh khắc cây xanh bật gốc, đổ xuống quán cơm. (Nguồn clip: Page Đà Nẵng)

Cũng vào khoảng 12h cùng ngày, trong lúc mưa to kèm gió mạnh, một cây xanh trên đường Hàn Thuyên, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bật gốc, ngã đổ xuống một ô tô đang đỗ ven đường. Thân cây và nhiều cành lớn tràn ra mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm đối với người, phương tiện qua lại khu vực.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, không dừng đỗ phương tiện dưới cây xanh lớn, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và tuân thủ hướng dẫn, cảnh báo tại hiện trường để bảo đảm an toàn trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh.

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