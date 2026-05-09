Khoảnh khắc bé gái 3 tuổi rơi xuyên qua trần thạch cao: Tình trạng sức khoẻ

Hương Trà (T/H)
|

Trong lúc chơi đùa, em bé nhìn thấy trái bóng nên tự mở cửa sổ, trèo vào khu vực phía trên trần thạch cao để lấy và gặp tai nạn.

Ngày 8/5, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại sự cố nguy hiểm xảy ra trong cửa hàng điện thoại ở Quảng Ninh. Theo bài chia sẻ trên mạng xã hội, bé gái vì muốn nhặt quả bóng đã chui vào trần thạch cao rồi gặp tai nạn. Trần thạch cao đổ sập xuống và may mắn một nam thanh niên chạy theo âm thanh, đã chọn đúng điểm rơi để đón lấy đứa bé. Tình trạng sức khoẻ của bé là điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi lẽ trước khi được thanh niên đỡ, em đã va đập vào tủ kính.

Thót tim cảnh em bé rơi từ trần thạch cao xuống.

Liên quan đến sự việc trong đoạn clip trên, anh Vương Như Việt - chủ cửa hàng điện thoại ở Đông Triều (Quảng Ninh) đã có những chia sẻ cụ thể trên Dân Trí. Sự cố xảy ra vào sáng ngày 8/5 tại cửa hàng điện thoại của anh Việt. Bé gái trong clip khoảng 3 tuổi và là cháu của một nhân viên tại cửa hàng. Nhân viên mang cháu nhỏ đi cùng để vừa tiện làm vừa trông coi.

Được biết, cửa hàng của anh Việt được thiết kế với một nửa tầng 2 đổ bê tông làm gác xép để nghỉ ngơi. Phần còn lại phía trên khu vực bán hàng để thông tầng, tạo không gian rộng. Sau đó, thợ thiết kế lắp hệ trần thạch cao thả để hạ độ cao trần. Tại khu vực gác xép tầng 2 có một cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng trống phía trên trần thạch cao. Anh Việt chia sẻ trên Dân Trí rằng trong lúc chơi đùa, em bé nhìn thấy trái bóng nên tự mở cửa sổ, trèo vào khu vực phía trên trần thạch cao để lấy. Phát hiện thấy cháu bé, một nhân viên chạy theo để kéo lại, nhưng không kịp.

Do cháu bé di chuyển nhanh trên phần trần thạch cao vốn chỉ là kết cấu treo không chịu lực, các tấm trần bị vỡ và đổ sập. Mọi người ở tầng một nghe thấy âm thanh chạy nhảy trên trần nên vội vã chạy theo. Chỉ vài giây sau, em bé bị rơi xuyên trần xuống dưới. Rất may một nam nhân viên phản ứng kịp thời, đỡ em bé ngay lúc rơi nên không xảy ra thương tích nghiêm trọng. Theo cập nhật từ anh Việt thì em bé may mắn không sao và mọi người đã bị một phen hốt hoảng.

