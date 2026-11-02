Khoảnh khắc Á quân Olympia Quang Minh khẽ nhắc Quán quân Anh Đức nhận cúp bằng hai tay, dân mạng khen: “EQ cao quá”

Một hành động nhỏ của Nguyễn Huy Quang Minh đang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Sau khi trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 khép lại với chiến thắng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức, những khoảnh khắc trên sân khấu trao giải tiếp tục được khán giả chú ý. Trong đó, một hành động nhỏ của Á quân Nguyễn Huy Quang Minh dành cho người bạn vừa giành ngôi vô địch đang khiến nhiều người thích thú.

Cụ thể, trong lúc Anh Đức bước lên nhận cúp và các phần thưởng dành cho Quán quân, Quang Minh đứng ngay bên cạnh đã khẽ quay sang nhắc bạn nhớ nhận quà bằng hai tay. Có thể thấy, sau những phút giây thi đấu căng thẳng, Anh Đức vẫn đang ngập tràn cảm xúc hạnh phúc khi chạm tay vào chiến thắng nên đôi chút bối rối. Giữa khoảnh khắc ấy, Quang Minh đã tinh ý nhận ra, để ý và khéo léo nhắc bạn một cách tự nhiên.

Khoảnh khắc nhỏ giữa Quang Minh và Anh Đức khiến netizen chú ý (Ảnh chụp màn hình)

Song, chính chi tiết nhỏ này lại khiến nhiều người dành thiện cảm cho nam sinh. Bởi trong văn hóa giao tiếp của người Việt, việc nhận quà, nhận vật phẩm bằng hai tay thể hiện sự trân trọng và thái độ lễ phép với người trao tặng. Quang Minh không chỉ nhớ đến phép lịch sự mà còn chủ động nhắc người bạn của mình ngay trong một khoảnh khắc trọng đại, đáng nhớ.

Trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ và nhận về nhiều lời khen. Không ít người cho rằng Quang Minh thực sự tinh tế, biết quan sát và có EQ cao. Đặc biệt, cách nam sinh nhắc bạn rất nhẹ nhàng, không làm gián đoạn khoảnh khắc chiến thắng của Anh Đức nhưng vẫn đủ để người xem nhận ra sự chu đáo.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đôi khi, ấn tượng về một người không chỉ đến từ những gì họ thể hiện trên sân khấu hay thành tích đạt được, mà còn nằm ở cách họ cư xử trong những tình huống rất đời thường. Và Quang Minh đã có thêm một điểm cộng như thế sau trận Chung kết Olympia năm nay”.

- “Thích bạn Quang Minh này ghê, cứ toát ra vibe nhẹ nhàng, quan sát và chăm sóc tốt cho mọi người xung quanh”.

- “Đáng yêu quá. Visual điển trai, tính cách tử tế, gương mặt sáng, chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa’.

- "Có lẽ lúc này Anh Đức đang khá run và hạnh phúc vì chiến thắng nên hơi bối rối. Còn Quang Minh thì quan sát tốt. Cả 4 bạn nhỏ đều dễ thương lắm".

- “Không chỉ Quang Minh đâu mà mình thấy cả 4 bạn thí sinh đều rất hỗ trợ nhau. Anh Đức cũng rất fairplay khi luôn vỗ tay, chủ động bắt tay, ôm động viên các bạn”.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên Quang Minh ghi điểm nhờ cách ứng xử và phong thái của mình. Xuyên suốt trận Chung kết Olympia 2026, nam sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên) luôn gây thiện cảm bởi sự bình tĩnh, nụ cười thường trực và tinh thần thi đấu thoải mái.

Ở phần thi Khởi động, Quang Minh có màn thể hiện chưa thực sự thuận lợi khi chỉ giành được 10 điểm. Có những thời điểm, nam sinh đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng điểm và bị các đối thủ bỏ xa. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra căng thẳng hay mất tinh thần, Minh vẫn giữ thái độ bình thản. Khi được MC hỏi về cảm xúc sau những phần thi đầu tiên, em chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Em thấy vẫn bình thường".

Nguyễn Huy Quang Minh đã có màn thể hiện ấn tượng tại Chung kết Olympia 2026 (Ảnh: BTC)

Bước vào những phần thi tiếp theo, Quang Minh kiên trì tìm kiếm cơ hội, tập trung vào từng câu hỏi và dần cải thiện điểm số. Đặc biệt, ở phần thi Về đích, nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20, sau đó quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng. Với đáp án chính xác về hợp kim Nitinol, Minh giành thêm điểm số quan trọng, nâng tổng điểm lên 180 và vươn từ vị trí thứ tư lên ngôi Á quân chung cuộc.

Màn lội ngược dòng này khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nhưng bên cạnh kết quả, điều được nhắc đến nhiều không kém chính là cách Quang Minh đối diện với áp lực: bình tĩnh khi gặp bất lợi, tự tin đưa ra lựa chọn và vẫn giữ được nụ cười trong suốt cuộc chơi.

Theo chia sẻ trên VTV, Quang Minh cho biết bản thân đã rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc khi đứng trước đám đông, nhờ đó không quá run dù có những thời điểm phải đối mặt với áp lực lớn. Nam sinh cũng dành gần 2 năm theo đuổi hành trình Olympia và bày tỏ sự biết ơn với gia đình, bạn bè cùng các anh chị cựu thí sinh đã đồng hành, hỗ trợ mình.

Sau khi trả lời câu hỏi cuối cùng với ngôi sao hi vọng, Quang Minh làm hành động thả tim khiến khán quả thích thú (Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh: FBNV)

Nguyễn Huy Quang Minh năm nay 17 tuổi, là học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên. Trước khi góp mặt tại Chung kết năm, nam sinh từng giành chiến thắng cuộc thi Quý với 345 điểm. Đây cũng là thành tích giúp Minh trở thành một trong bốn gương mặt xuất sắc nhất bước vào trận tranh vòng nguyệt quế năm thứ 26.

Khép lại hành trình Olympia với vị trí Á quân cùng 180 điểm, Quang Minh không có được chiếc vòng nguyệt quế cao quý nhất. Tuy nhiên, từ phong thái thi đấu đến những hành động nhỏ trong cách ứng xử, nam sinh vẫn để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.