Khoan xuống bãi đất gần suối, phát hiện mỏ vàng 104 tấn cùng 24 tấn bạc, lập kỷ lục cả nước

Nga đã ghi nhận một trong những phát hiện vàng lớn nhất những năm gần đây tại vùng Magadan, thuộc Viễn Đông. Mỏ Drevny được công bố có trữ lượng gần 104 tấn vàng, trở thành phát hiện nổi bật nhất trong số 229 mỏ vàng được Nga đưa vào thống kê trong năm 2024.

Các dữ liệu địa chất cho thấy mỏ này nằm trong lưu vực suối Drevny, phụ lưu của sông Nerega, tại vùng Magadan lạnh giá. Đây là vùng núi hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, mùa đông kéo dài, nhiều khu vực bị băng tuyết bao phủ trong phần lớn thời gian trong năm. Do đó, việc thăm dò địa chất và khoan đánh giá ở đây tốn kém, kéo dài và phụ thuộc lớn vào mùa thi công.

Trước khi được công bố là phát hiện lớn nhất năm 2024 của Nga, Drevny đã được giới địa chất chú ý từ lâu. Khu vực Pridneprovskaya, bao gồm mỏ Drevny, thuộc quyền nghiên cứu của công ty Geotsvetmet từ năm 2008. Trong nhiều năm, khu vực này từng được khảo sát với nhiều mục tiêu khác nhau, từ thiếc, bạc, kim loại màu đến kim loại quý.

Ban đầu, trữ lượng vàng tại Drevny chưa được đánh giá quá lớn. Trước năm 2015, khu vực này được ghi nhận có khoảng 13,7 tấn vàng theo cấp C2, tức vẫn ở mức tài nguyên cần tiếp tục kiểm chứng. Con số này chưa đủ để biến Drevny thành một phát hiện gây chú ý trên bản đồ khai khoáng Nga.

Bước ngoặt đến sau các chương trình nghiên cứu và thăm dò kéo dài nhiều năm. Giai đoạn 2015-2017, Geotsvetmet tiến hành nghiên cứu địa chất tại khu Pridneprovskaya. Sau đó, giai đoạn 2016-2020, công ty tiếp tục triển khai dự án thăm dò riêng đối với mỏ vàng Drevny, với chi phí lên tới hàng trăm triệu rúp.

Trong quá trình thăm dò, các nhà địa chất khảo sát cấu trúc đá, tìm dấu hiệu khoáng hóa và lấy mẫu trên mặt đất. Những mẫu đá, đất và trầm tích được phân tích để xác định nơi có hàm lượng vàng, bạc hoặc kim loại đi kèm bất thường. Từ đó, họ khoanh vùng các khu vực có khả năng chứa thân quặng.

Sau bước khoanh vùng, khoan thăm dò là công đoạn quan trọng nhất. Các mũi khoan được đưa xuống lòng đất để cắt qua những đới đá nghi có vàng. Mẫu lõi khoan lấy lên từ dưới sâu được đưa đi phân tích nhằm xác định hàm lượng vàng, chiều dày thân quặng, hướng kéo dài và độ liên tục của khoáng hóa.

Từ dữ liệu khoan, chuyên gia dựng mô hình thân quặng dưới lòng đất. Mô hình này cho biết vàng tập trung ở đâu, phân bố ra sao, thân quặng dày hay mỏng, kéo dài theo hướng nào và có thể khai thác ở quy mô nào. Sau đó, trữ lượng được tính theo hệ thống phân cấp của Nga trước khi trình lên cơ quan quản lý để đưa vào cân đối nhà nước.

Nhờ quá trình này, Drevny từ một khu vực từng được ghi nhận khoảng 13,7 tấn vàng đã được nâng lên thành mỏ có trữ lượng gần 104 tấn. Một số nguồn chuyên ngành Nga còn cho biết mỏ có thêm khoảng 24 tấn bạc.

Với gần 104 tấn vàng, Drevny thuộc nhóm mỏ có ý nghĩa lớn với ngành khai khoáng Nga. Trong bối cảnh nước này công bố tổng mức tăng trữ lượng vàng hơn 800 tấn trong năm 2024, riêng Drevny đã chiếm một phần đáng kể.

Dù vậy, việc có trữ lượng lớn không đồng nghĩa mỏ có thể khai thác dễ dàng ngay lập tức. Một số nguồn Nga mô tả quặng tại khu vực Pridneprovskaya là loại khó xử lý, nghĩa là vàng có thể không dễ tách bằng các phương pháp tuyển luyện đơn giản. Với điều kiện xa xôi của Magadan, chi phí hạ tầng, vận chuyển và công nghệ chế biến sẽ là những yếu tố quan trọng khi dự án bước sang giai đoạn khai thác.

Theo Tass﻿