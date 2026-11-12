Khoản vay 182 triệu USD cho dự án chưa từng có: Trung Quốc và các ngân hàng giúp Campuchia tính chuyện lớn

"Campuchia hiện đã nằm trong số các quốc gia xanh nhất về cơ cấu năng lượng", Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia nói. "Tuy nhiên, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu cao hơn."

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, SchneiTec - một nhà phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu tại Campuchia - đã nhận được khoản vay hợp vốn dài hạn trị giá 182 triệu USD từ Ngân hàng Trung Quốc (Hong Kong) Limited (BOCHK) và các ngân hàng khác để tài trợ cho việc phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Lễ ký kết "Thỏa thuận cho vay hợp vốn dài hạn trị giá 182 triệu USD" đã được Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) Chea Serey chủ trì tại thủ đô Phnom Penh của nước này vào ngày 11/11.

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) Chea Serey (giữa) vỗ tay trong lễ ký kết thỏa thuận cho vay hợp vốn trị giá 182 triệu USD tại Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 11/11. Ảnh: Khmer Times

Phát biểu tại buổi lễ, ông Liu Zheng - Giám đốc điều hành ngân hàng BOCHK chi nhánh Phnom Penh - cho biết Campuchia đã trải qua quá trình phát triển kinh tế đáng chú ý kể từ khi ngân hàng BOCHK thành lập chi nhánh tại vương quốc này vào năm 2010.

"Mục tiêu chính của chúng tôi là hỗ trợ đầu tư và các giao dịch tài chính giữa Trung Quốc và Campuchia", ông nói.

Ông Liu lưu ý rằng sự hợp tác của BOCHK với Campuchia đã mở rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, viễn thông, thương mại, sản xuất và xây dựng, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của nước này.

Trong bài phát biểu của mình, Thống đốc NBC Serey cho biết sự hiện diện của bà tại buổi lễ phản ánh ý nghĩa rộng lớn hơn của giao dịch này, vượt ra ngoài giá trị thương mại, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng dự án cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia thông qua nguồn điện giá cả phải chăng hơn.

"Tôi tin rằng thỏa thuận này cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia bình thường - những người sẽ được sử dụng năng lượng với giá cả phải chăng hơn", bà nói.

Bà Serey lưu ý rằng thỏa thuận này cho thấy vai trò quan trọng của ngành ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn nhằm mở rộng khả năng tiếp cận điện năng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và hỗ trợ các cam kết về khí hậu của Campuchia.

"Campuchia hiện đã nằm trong số các quốc gia xanh nhất về cơ cấu năng lượng, với năng lượng tái tạo chiếm 63%. Tuy nhiên, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu cao hơn, đặt mục tiêu đạt 72% vào năm 2030. Những diễn biến như thỏa thuận vay vốn ngày hôm nay cho chúng tôi lý do chính đáng để tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đó", bà nói.

Thống đốc NBC nhấn mạnh rằng Campuchia có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, bao gồm các dòng sông và ánh nắng mặt trời phong phú, tạo cơ hội để mở rộng sản xuất năng lượng tái tạo.

Bà Serey cũng nhấn mạnh tiềm năng của các khu vực xung quanh sông Tonle Sap và đất bỏ hoang để xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời, lưu ý rằng năng lượng mặt trời là một trong những nguồn điện rẻ nhất của nước này.

"Việc khai thác triệt để các nguồn năng lượng này là điều hoàn toàn đúng đắn để người dân và các ngành công nghiệp có thể hưởng lợi từ chi phí điện năng thấp hơn", bà nói thêm.

Trong khi đó, ông Heng Socheat - Giám đốc điều hành SchneiTec Legacy - cho biết thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với công ty và sự phát triển năng lượng của Campuchia.

Ông cho rằng sự hiện diện của Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia tại buổi lễ đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự tin tưởng vào vị thế tài chính của Campuchia và nhấn mạnh vai trò quan trọng của đầu tư tư nhân trong việc phát triển cơ sở hạ tầng của nước này.

Ông Socheat nhấn mạnh rằng khoản vay hợp vốn trị giá 182 triệu USD sẽ giúp tài trợ cho hệ thống pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn đầu tiên của Campuchia, bao gồm một cơ sở 400 megawatt tại một địa điểm chiến lược và một cơ sở 600 megawatt tại tỉnh Kampong Chhnang, với tổng công suất 1.000 megawatt.



