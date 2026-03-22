Khoan thẳng đứng 1.119m xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu trữ lượng hơn 24 triệu thùng

Tập đoàn năng lượng quốc doanh Na Uy Equinor vừa công bố phát hiện một mỏ dầu mới tại khu vực Barents Sea, ngoài khơi bờ biển Na Uy, qua đó tiếp tục củng cố tiềm năng khai thác dầu khí tại vùng biển phía Bắc.

Giếng thăm dò mang ký hiệu 7220/7-5 được khoan bằng giàn khoan bán chìm COSL Prospector, thuộc sở hữu của COSL Drilling Europe. Vị trí khoan nằm cách mỏ Johan Castberg oil field khoảng 16 km về phía tây nam và cách thành phố Hammerfest khoảng 210 km về phía tây bắc.

Mục tiêu của giếng khoan là xác định sự hiện diện của dầu khí trong các tầng chứa thuộc kỷ Jura Hạ, cụ thể là hệ tầng Tubåen. Kết quả cho thấy giếng đã phát hiện cột khí cao 26 mét và cột dầu cao 26 mét trong các lớp đá chứa có tổng chiều dày 39 mét, với chất lượng từ tốt đến rất tốt. Tổng chiều dày của toàn bộ hệ tầng Tubåen tại khu vực này đạt khoảng 125 mét.

Theo dữ liệu thu thập được, ranh giới giữa khí và dầu nằm ở độ sâu 972 mét dưới mực nước biển, trong khi ranh giới giữa dầu và nước được xác định ở độ sâu 998 mét. Dù giếng khoan chưa được thử vỉa để đánh giá chi tiết, một lượng lớn dữ liệu địa chất và mẫu vật đã được thu thập, phục vụ cho các phân tích tiếp theo.

Giếng được khoan tới độ sâu thẳng đứng 1.119 mét dưới mực nước biển và kết thúc tại tầng địa chất Fruholmen thuộc kỷ Tam Điệp Thượng. Độ sâu mực nước tại khu vực khoan là 361 mét. Sau khi hoàn tất, giếng đã được bịt kín và ngừng hoạt động theo quy định.

Ước tính sơ bộ cho thấy trữ lượng có thể khai thác của mỏ mới nằm trong khoảng 14–24 triệu thùng dầu tương đương . Theo Norwegian Offshore Directorate, con số này tương đương với khoảng 2,3–3,8 triệu mét khối tiêu chuẩn dầu quy đổi.

Các đối tác trong giấy phép khai thác, bao gồm Equinor (đơn vị vận hành), Vår Energi và Petoro, đang xem xét khả năng kết nối phát hiện mới này với hạ tầng của mỏ Johan Castberg nhằm tối ưu chi phí phát triển và khai thác.

Đây là giếng thăm dò thứ 17 trong giấy phép khai thác số 532, được cấp từ năm 2009 trên thềm lục địa Na Uy. Trước đó, mỏ Johan Castberg được ước tính có trữ lượng khoảng 500–700 triệu thùng dầu, và Equinor đang đặt mục tiêu nâng tổng trữ lượng khai thác thêm từ 200–500 triệu thùng trong thời gian tới.

Vào tháng 6/2025, Equinor cũng đã phát hiện một mỏ dầu mới mang tên Drivis Tubåen tại cùng khu vực, với trữ lượng ước tính từ 13–20 triệu thùng, cho thấy tiềm năng mở rộng đáng kể của cụm mỏ này.

Bà Grete Birgitte Haaland, Giám đốc khu vực thăm dò và khai thác phía Bắc của Equinor, cho biết việc liên tiếp phát hiện các mỏ mới cho thấy triển vọng tích cực của Biển Barents. Theo bà, tập đoàn dự kiến sẽ khoan từ một đến hai giếng thăm dò mỗi năm tại khu vực này nhằm gia tăng trữ lượng và duy trì sản lượng ổn định trong dài hạn.

Đáng chú ý, phát hiện mới này được công bố chỉ vài ngày sau khi Equinor thông báo một phát hiện dầu khí khác tại khu vực Na Uy thuộc North Sea, cho thấy hoạt động thăm dò của tập đoàn đang được đẩy mạnh trên nhiều khu vực chiến lược.