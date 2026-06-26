Khoan sâu xuống đáy biển, phát hiện một mỏ khí đốt trữ lượng ước tính 1 tỷ thùng dầu

“Vẫn còn một vài điều bất ngờ nữa”, đại diện công ty chia sẻ.

Ảnh minh họa

Tập đoàn năng lượng quốc doanh Malaysia Petronas vừa ghi nhận thêm một phát hiện khí đốt tự nhiên ngoài khơi Suriname, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác tại quốc gia Nam Mỹ đang nổi lên như một điểm sáng của ngành dầu khí toàn cầu.

Theo Reuters, Thủ tướng Malaysia cho biết Petronas dự kiến sẽ đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) đối với việc phát triển Lô 52 ngoài khơi Suriname vào cuối năm nay. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa các phát hiện khí đốt đã đạt được trong những năm gần đây.

Phát biểu tại một sự kiện trong ngành năng lượng, Giám đốc điều hành Petronas cho biết tập đoàn đã đạt được tám phát hiện thăm dò thành công tại Suriname, với tổng trữ lượng ước tính vượt 1 tỷ thùng dầu tương đương.

"Đến nay, chúng tôi đã thực hiện tám phát hiện thăm dò thành công, khai thác được hơn một tỷ thùng dầu tương đương, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải carbon, vận hành an toàn và đầu tư vào con người, công nghệ và năng lực để tạo ra giá trị lâu dài cho đất nước", vị lãnh đạo này cho biết.

Suriname đang được giới đầu tư năng lượng đặc biệt quan tâm nhờ sở hữu các đặc điểm địa chất ngoài khơi tương đồng với Guyana – quốc gia láng giềng đã trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng dầu khí nhanh nhất thế giới sau hàng loạt phát hiện quy mô lớn trong thập kỷ qua.

Chính phủ Suriname đặt mục tiêu trở thành một nhà sản xuất dầu khí lớn mới tại Nam Mỹ vào cuối thập niên này. Hiện nhiều lô dầu khí ngoài khơi đang được các liên doanh quốc tế triển khai thăm dò và phát triển.

Trong số đó, Lô 58 do TotalEnergies dẫn đầu đang phát triển dự án dầu khí GranMorgu với tổng vốn đầu tư khoảng 10,5 tỷ USD. Dự án dự kiến khai thác dòng dầu đầu tiên vào năm 2028, đánh dấu sự khởi đầu của hoạt động sản xuất hydrocarbon thương mại tại Suriname.

Đối với Lô 52 do Petronas điều hành, các hoạt động thăm dò đã mang lại ba phát hiện khí đốt đáng chú ý. Trong đó, mỏ Sloanea – mỏ lớn nhất được phát hiện tại lô này – đã được xác nhận có tiềm năng thương mại vào cuối năm 2025.

Tháng 11 năm ngoái, Petronas và công ty dầu khí quốc gia Suriname Staatsolie đã công bố Tuyên bố về tính khả thi thương mại (Declaration of Commerciality – DoC) đối với mỏ Sloanea. Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở đường cho dự án phát triển khí đốt đầu tiên của Suriname.

Theo Petronas, DoC xác nhận dự án đã đủ điều kiện chuyển từ giai đoạn phát hiện sang giai đoạn phát triển, với điều kiện các bên đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng và hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết.

Trong khi đó, giới chức Suriname tiếp tục bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng tài nguyên ngoài khơi. Bộ trưởng Dầu mỏ Suriname Patrick Brunings cho biết quốc gia này vẫn kỳ vọng sẽ có thêm các phát hiện mới trong thời gian tới.

"Vẫn còn một vài điều bất ngờ nữa. Nếu chúng ta tìm thấy nhiều khí đốt hơn, Suriname có thể phát triển nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm công nghiệp bauxite và hóa dầu", ông Brunings nói với Reuters.

Những kết quả thăm dò tích cực gần đây không chỉ củng cố triển vọng phát triển ngành năng lượng của Suriname mà còn mở ra cơ hội đa dạng hóa nền kinh tế, thu hút đầu tư và xây dựng các chuỗi giá trị công nghiệp mới trong những năm tới.

Như Quỳnh