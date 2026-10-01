Khoan sâu hơn 6.000m dưới đáy sa mạc, phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ, trữ lượng vượt 1 tỷ tấn

Mỏ dầu khí có trữ lượng khủng được phát hiện tại láng giềng Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động, Trung Quốc đang đẩy mạnh khai thác các mỏ dầu khí nằm sâu dưới lòng đất, đồng thời mở rộng hoạt động ngoài khơi nhằm tăng nguồn cung trong nước.

Tại Tân Cương, miền Tây Trung Quốc, mỏ dầu Hade-Fuman nằm dưới sa mạc Taklamakan đã khai thác hơn 26 triệu tấn dầu khí quy đổi từ các tầng chứa ở độ sâu trên 6.000 mét, theo CCTV.

Hade-Fuman gồm hai khu vực Hade và Fuman. Trong đó, Fuman được PetroChina xác định là mỏ dầu siêu sâu lớn nhất Trung Quốc, với tài nguyên dầu khí vượt 1 tỷ tấn. Nguồn tài nguyên này được phát hiện vào năm 2021 sau những bước tiến trong nghiên cứu địa chất và công nghệ thăm dò, cho phép tiếp cận các tầng chứa có cấu tạo phức tạp nằm sâu dưới lòng đất.

Các giếng sâu hơn 6.000 mét thường được xếp vào nhóm giếng siêu sâu. Ở độ sâu này, hoạt động khoan và khai thác gặp nhiều thách thức do áp suất và nhiệt độ dưới lòng đất rất cao.

Để phát triển mỏ Fuman, PetroChina đã nghiên cứu các công cụ và công nghệ khoan chuyên dụng. Độ sâu trung bình của các giếng tại đây vượt 8.300 mét, tương đương gần chiều cao của đỉnh Everest nếu đặt theo phương thẳng đứng.

Theo CNPC, Hade-Fuman hiện đã có 485 giếng siêu sâu. Tổng sản lượng dầu thô từ các tầng siêu sâu dưới sa mạc Taklamakan đạt hơn 20 triệu tấn, trong khi sản lượng khí tự nhiên đạt 8,15 tỷ m³, đưa tổng sản lượng dầu khí quy đổi lên hơn 26,86 triệu tấn.

Việc tiến sâu hơn xuống lòng đất là một trong những hướng mà các tập đoàn dầu khí Trung Quốc đang theo đuổi nhằm tăng nguồn cung nội địa.

Theo kế hoạch 5 năm dành cho ngành dầu khí, Trung Quốc đặt mục tiêu nâng nguồn cung dầu khí trong nước lên 440 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2030. Nước này đồng thời dự kiến xây thêm 20.000 km đường ống dẫn dầu và khí đốt đường dài, nâng tổng chiều dài mạng lưới quốc gia lên 220.000 km.

Năm 2025, tổng sản lượng dầu khí của Trung Quốc đạt kỷ lục 420 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó sản lượng dầu thô đạt 216 triệu tấn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh những biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu làm nổi bật rủi ro đối với chuỗi cung ứng. Các gián đoạn liên quan đến eo biển Hormuz, một tuyến vận chuyển quan trọng của dầu khí từ khu vực Vùng Vịnh, càng thúc đẩy nhu cầu củng cố nguồn cung trong nước.

Song song với các mỏ siêu sâu trên đất liền, Trung Quốc cũng đang mở rộng khai thác dầu khí ngoài khơi.

Tại tỉnh Quảng Đông, mỏ dầu Liuhua ngoài khơi Chu Hải đang được tái phát triển từ cuối năm 2024. Những tiến bộ trong công nghệ khai thác dầu khí vùng nước sâu được kỳ vọng giúp nâng hiệu quả sản xuất tại khu vực có điều kiện địa chất và môi trường khai thác phức tạp.

Theo CCTV, tính đến đầu tháng 10, sản lượng dầu thô tích lũy của mỏ đã vượt 2 triệu tấn.

Việc kết hợp khai thác các tầng dầu khí siêu sâu với mở rộng sản xuất ngoài khơi đang trở thành một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm nâng năng lực cung ứng năng lượng trong nước trong những năm tới.