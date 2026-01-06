Khoan sâu hơn 2.000 mét, Trung Quốc phát hiện ‘kho báu’ lớn chưa từng thấy, có khả năng viết lại bản đồ tài nguyên thế giới, giúp Bắc Kinh thoát phụ thuộc Mỹ

Tại lưu vực Tarim xa xôi của Trung Quốc, các nhà địa chất đã phát hiện một mỏ khí heli khổng lồ, có khả năng tái định hình bản đồ tài nguyên thế giới.

Công trình nghiên cứu này do Jia-Hao Lv tại Viện Sinh thái Môi trường và Tài nguyên Tây Bắc, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (NIEER) dẫn đầu.

Theo công bố trên Petroleum Science, khí tự nhiên tại mỏ Hetianhe chứa khoảng 0,3% heli. Bằng cách phân tích khí được khai thác ở độ sâu từ 1.463 – 2.773 mét, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện ra rằng bên dưới mỏ khí là nền móng bằng đá granit thuộc kỷ Paleoproterozoic. Phần vỏ Trái đất này đã đông cứng cách đây hơn một tỷ năm.

Bên trong những tảng đá này, heli phóng xạ được hình thành do sự phân rã phóng xạ trong khoáng chất, tích tụ dần dần bên trong các đoạn tầng địa chất.

Tại khu vực Hetianhe, nền đá granit chứa hàm lượng urani và thori tương đương với các vùng giàu heli. Điều này tạo ra một nguồn cung cấp khí dồi dào. Sự kết hợp giữa độ sâu vừa phải và hàm lượng heli ổn định đã đưa Hetianhe trở thành mỏ khí giàu heli siêu khổng lồ đầu tiên của Trung Quốc.

Nghiên cứu khẳng định heli là một nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược không thể thay thế. Khí trơ này được sử dụng trong các ngành công nghiệp quan trọng như y tế, bán dẫn thiết bị vũ trụ.

Một phân tích năm 2023 ước tính rằng sản lượng heli toàn cầu năm 2019 là 160 triệu mét khối, chủ yếu được tinh chế từ khí tự nhiên. Vì vậy, mỏ giàu heli mới được phát hiện ở Trung Quốc thu hút sự chú ý cả từ bên ngoài cộng đồng khoa học địa chất.

Phần lớn khí heli trên thế giới đến từ các dự án khí đốt tự nhiên ở một vài quốc gia. Do nhu cầu ngày càng tăng đối với chẩn đoán hình ảnh y tế, sản xuất chip và du hành vũ trụ, sự gián đoạn trong sản xuất có thể làm giảm nguồn cung và đẩy giá lên cao. Đối với Trung Quốc, trữ lượng heli lớn trong nước giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ các quốc gia khác như Mỹ và Qatar.