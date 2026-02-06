Khoan sâu hơn 10.000 mét dưới biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng 1,5 triệu m3 dầu và 900.000 m3 khí đốt

Việc phát hiện thêm dầu khí tại khu vực thăm dò Knockando Fensfjord (Biển Bắc Na Uy) vừa được OKEA cùng các đối tác công bố được xem là tín hiệu tích cực đối với hoạt động khai thác tại mỏ Brage – một trong những khu vực sản xuất lâu đời ở thềm lục địa Na Uy.

Phát hiện mới được xác định thông qua giếng khai thác 31/4-A-15 D, được khoan từ giàn Brage trong khuôn khổ giấy phép sản xuất PL 055. Đây là chương trình thăm dò – khai thác nhằm mở rộng trữ lượng và tối ưu hóa sản lượng tại các mỏ hiện hữu, thay vì tìm kiếm các phát hiện hoàn toàn mới ở khu vực xa bờ.

Mỏ Brage nằm ở phía bắc Biển Bắc, cách mỏ Oseberg khoảng 10 km về phía đông, ở độ sâu nước khoảng 140 m. Khu vực này được phát hiện từ năm 1980 và chính thức đưa vào khai thác thương mại từ tháng 9/1993. Sau hơn ba thập kỷ vận hành, Brage vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khai thác dầu khí của Na Uy, đặc biệt nhờ các chiến dịch thăm dò bổ sung nhằm kéo dài vòng đời mỏ.

Theo các đánh giá sơ bộ, phát hiện tại Knockando Fensfjord có thể bổ sung đáng kể nguồn tài nguyên cho Brage. Ước tính ban đầu cho thấy trữ lượng tiềm năng dao động từ 500.000 đến 1,5 triệu mét khối tiêu chuẩn dầu tương đương (mscm), trong trường hợp xác nhận có dầu. Đối với khí đốt, khối lượng dự kiến nằm trong khoảng 400.000 – 900.000 mét khối tiêu chuẩn quy đổi dầu.

Về địa chất, giếng 31/4-A-15 D đã gặp tầng chứa dầu thuộc hệ tầng Fensfjord dưới, có niên đại Jura muộn, trong quá trình khoan hướng tới mục tiêu Talisker nằm trong nhóm Brent của Jura giữa. Kết quả khoan ghi nhận một cột hydrocarbon dài 38,5 m, phân bố qua nhiều lớp sa thạch có chất lượng chứa từ trung bình đến tốt.

Dù chưa xác định được ranh giới tiếp xúc dầu – nước, các dữ liệu thu thập được vẫn được đánh giá có giá trị, giúp cải thiện hiểu biết về cấu trúc địa chất khu vực cũng như tiềm năng khai thác bổ sung. Đây là yếu tố quan trọng để các nhà vận hành quyết định các bước phát triển tiếp theo, bao gồm khoan thẩm lượng hoặc kết nối nhanh vào hạ tầng sẵn có.

Quá trình khoan giếng đạt độ sâu đo được 10.009 m, với độ sâu thẳng đứng 2.309 m dưới mực nước biển, trước khi kết thúc tại tầng Oseberg thuộc Jura giữa.

Trong bối cảnh Na Uy tiếp tục duy trì vai trò là nhà cung cấp năng lượng quan trọng cho châu Âu, đặc biệt sau các biến động nguồn cung toàn cầu, những phát hiện quy mô vừa tại các mỏ trưởng thành như Brage vẫn mang ý nghĩa đáng kể. Không chỉ giúp gia tăng hệ số thu hồi, các phát hiện này còn góp phần kéo dài tuổi thọ hạ tầng khai thác ngoài khơi, tối ưu hiệu quả đầu tư và duy trì sản lượng ổn định trong dài hạn.