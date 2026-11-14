Khoan sâu gần 5.800 mét xuống đáy biển, phát hiện cột khí cao hơn 120 mét, sản lượng ước tính 800.000 m³ mỗi ngày

Phát hiện quan trọng này đến vào thời điểm Trung Quốc đang tìm cách củng cố nguồn cung dầu khí trong nước để đảm bảo an ninh năng lượng.

Ngày 12/11, Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) thông báo đã khoan thành công và phát hiện một giếng dầu khí trong các tầng địa chất núi lửa ở độ sâu hơn 5.000 m tại biển Bột Hải. Đây được xem là bước đột phá trong hoạt động thăm dò khí đốt siêu sâu ngoài khơi Trung Quốc, theo nhật báo khoa học và công nghệ Trung Quốc.

Giếng khoan nằm ở khu vực trung tâm biển Bột Hải, gần vùng trũng Bozhong – khu vực có trữ lượng hydrocarbon lớn nhất tại vùng biển này.

CNOOC đã phát hiện một tầng chứa khí tích lũy dày hơn 120 mét trong các tầng địa chất núi lửa, ở độ sâu 5.770 m. Giếng khoan cho sản lượng thử nghiệm khoảng 800.000 m³ khí tự nhiên mỗi ngày. Kết quả này cho thấy triển vọng thăm dò lớn tại các cấu tạo đá núi lửa siêu sâu ngoài khơi, đồng thời mở rộng tiềm năng khai thác khí tại vùng trũng Bozhong.

Phát hiện được công bố trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh củng cố nguồn cung dầu khí trong nước nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Ông Xu Changgui, nhà khoa học trưởng kiêm chuyên gia địa chất trưởng của CNOOC, cho biết những năm gần đây, tập đoàn liên tục tăng cường nghiên cứu lý thuyết về sự hình thành và tích tụ dầu khí tại các bể trầm tích có dòng nhiệt cao và hoạt động kiến tạo mạnh. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh phát triển các công nghệ then chốt phục vụ thăm dò ở độ sâu lớn.

Theo ông, hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi Trung Quốc đã có bước chuyển đáng kể, từ các tầng địa chất nông sang những cấu tạo sâu và siêu sâu.

Thành công của giếng khoan mới mở ra một mục tiêu thăm dò khí tự nhiên siêu sâu ngoài khơi, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm dầu khí ở các tầng sâu tại biển Bột Hải.

"Phát hiện này có ý nghĩa tích cực trong việc đẩy nhanh hoạt động thăm dò siêu sâu tại biển Bột Hải và xây dựng một khu vực sản xuất khí đốt quy mô trữ lượng nghìn tỷ mét khối", ông Xu nói.

Theo CNOOC, các tầng địa chất siêu sâu tại biển Bột Hải có cấu trúc phức tạp, gây khó khăn cho việc dự báo các tầng chứa dầu khí.

Để giải quyết thách thức này, tập đoàn đã tự phát triển các công nghệ khảo sát địa chấn ba chiều (3D) băng thông rộng đa nguồn phục vụ thăm dò dầu khí ngoài khơi ở độ sâu lớn. Doanh nghiệp cũng xây dựng các phương pháp mới nhằm dự báo những tầng chứa chất lượng cao trong các cấu tạo địa chất cổ bị chôn vùi ở độ sâu siêu sâu.

Những công nghệ này giúp xác định chính xác các khu vực có triển vọng tích tụ khí tự nhiên trong cấu tạo núi lửa siêu sâu tại vùng trũng Bozhong. Qua đó, CNOOC phát hiện giếng dầu khí có năng suất cao, đánh dấu bước tiến đáng kể trong hoạt động thăm dò khí tự nhiên tại các cấu tạo núi lửa siêu sâu ở biển Bột Hải.

Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cùng Cục Năng lượng Quốc gia đã ban hành kế hoạch phát triển dầu khí 5 năm, trong đó kêu gọi tăng cường thăm dò và bổ sung trữ lượng nhằm củng cố nền tảng tự chủ nguồn cung năng lượng. Trung Quốc đặt mục tiêu nâng tổng nguồn cung dầu khí trong nước lên 440 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2030.

Số liệu của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho thấy sản lượng dầu thô ngoài khơi nước này tăng 3,5% trong giai đoạn tháng 1-9.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng dầu khí ròng của CNOOC đạt 593,7 triệu thùng dầu quy đổi, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo tài chính quý 3/2026 của tập đoàn. Trong cùng giai đoạn, doanh nghiệp ghi nhận 5 phát hiện mới và đánh giá thành công 23 cấu tạo địa chất chứa dầu khí.

Theo Global Times