Khoan sâu gần 500m xuống lòng đất, liên tiếp phát hiện quặng vàng, bạc hàm lượng cao

Coeur Mining tăng mạnh đầu tư thăm dò tại Mexico sau khi liên tiếp ghi nhận các thân quặng vàng, bạc hàm lượng cao tại Palmarejo. Chương trình khoan năm 2026 được xem là lớn nhất lịch sử công ty.

Theo thông báo từ Coeur Mining - công ty có trụ sở tại Chicago, Mỹ, lỗ khoan SMDH-138 tại khu vực San Miguel ghi nhận 11,5 mét khoáng hóa với hàm lượng 6,9 g vàng/tấn và 1.250 g bạc/tấn từ độ sâu 274 mét. Lỗ khoan SMDH-118 gần đó cũng cắt qua 10,8 mét khoáng hóa chứa 3,4 g vàng/tấn và 1.083 g bạc/tấn ở độ sâu 335 mét.

Hiện, công ty này đang dành 158 triệu đô la Mỹ (221 triệu đô la Canada) cho hoạt động thăm dò tại Mexico trong năm nay, đây là chương trình lớn nhất từ trước đến nay của công ty.

Số tiền này bao gồm 27 triệu đô la Mỹ và 83 km khoan tại Palmarejo và 24 triệu đô la Mỹ cùng 119 km khoan tại mỏ Las Chispas ở bang Sonora. Điều này sẽ nâng tổng chi tiêu thăm dò của Coeur tại quốc gia này lên khoảng 340 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm.

Một mỏ vàng tại Palmarejo.

Nhận định về kết quả mới, nhà phân tích khai khoáng Eric Winmill của Scotia Capital cho rằng quy mô chương trình khoan cùng các phát hiện quặng hàm lượng cao tại cả Palmarejo và Las Chispas đều mang lại tín hiệu tích cực.

Ông đánh giá khu vực phía đông Palmarejo đang nổi lên như một nguồn sản lượng dài hạn, trong khi khu vực Independencia Sur có tiềm năng bổ sung trữ lượng trong ngắn hạn.

Sau thông tin trên, cổ phiếu Coeur tăng 5,3% lên 16,10 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch sáng thứ Tư trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, đưa vốn hóa công ty lên khoảng 16,6 tỷ USD. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu này dao động từ 8,57 USD đến 27,77 USD.

Theo Coeur, phần ngân sách bổ sung sẽ được sử dụng để tăng cường khoan tại các mỏ ngầm của Palmarejo, đồng thời mở rộng đánh giá các mục tiêu vệ tinh và các triển vọng khoáng sản trên toàn bộ diện tích dự án.

Hoạt động thăm dò cũng đang được đẩy mạnh tại Las Chispas, tài sản mà Coeur sở hữu sau thương vụ mua lại SilverCrest Metals trị giá 1,7 tỷ USD vào năm ngoái. Công ty coi đây là nền tảng tăng trưởng tài nguyên quan trọng trong những năm tới.

Ngoài hai lỗ khoan tại San Miguel, chương trình còn ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý khác.

Lỗ khoan LUDH-111 tại khu vực La Union cắt qua 14,5 mét khoáng hóa với hàm lượng 6,3 g vàng/tấn và 19 g bạc/tấn từ độ sâu 415 mét. Trong khi đó, lỗ khoan LUDH-093 ghi nhận 7,9 mét chứa 7 g vàng/tấn và 14 g bạc/tấn ở độ sâu 194 mét.

Đáng chú ý, lỗ khoan VIDH-221 tại mục tiêu Independencia Sur phát hiện đoạn khoáng hóa dài 9,1 mét với hàm lượng 16,5 g vàng/tấn và 206 g bạc/tấn từ độ sâu 473 mét.

Phía công ty nhận định, các thân khoáng tại San Miguel và La Union vẫn còn mở rộng theo mọi hướng.

Nằm cách Thành phố Mexico khoảng 1.150 km về phía tây bắc, Palmarejo là một trong những tài sản quan trọng nhất của Coeur kể từ khi đi vào khai thác năm 2009. Dự án bao gồm một nhà máy chế biến, ba mỏ ngầm, nhiều khu vực thăm dò cùng khu nhà ở cho công nhân.

Nhờ liên tục phát hiện các thân khoáng mới gần hạ tầng hiện hữu, tuổi thọ khai thác của Palmarejo đã được kéo dài đáng kể trong nhiều năm qua.

Năm 2025, mỏ này sản xuất khoảng 6,5 triệu ounce bạc và 101.000 ounce vàng, tương đương 36% tổng sản lượng bạc và 24% tổng sản lượng vàng của Coeur.

Trong khi đó, Las Chispas, nằm gần thành phố Hermosillo, là khu mỏ vàng - bạc có lịch sử khai thác từ thập niên 1640, nổi tiếng với các mạch quặng hẹp nhưng có hàm lượng cao. Năm 2025, mỏ này đạt sản lượng 5,1 triệu ounce bạc và 55.000 ounce vàng.



