Khoan sâu các tầng đất đá tại vùng đất rộng gần 3 triệu héc ta, phát hiện gần 200 tỷ mét khối khí đốt, không chỉ đủ dùng trong nước mà còn có thể xuất khẩu

Đây có thể trở thành một trong những nguồn khí mới quan trọng của Australia, nhưng để biến trữ lượng tiềm năng thành một ngành công nghiệp quy mô lớn sẽ cần nguồn vốn đáng kể và thời gian dài.

Khí đốt dự kiến bắt đầu chảy từ lưu vực Beetaloo ở vùng Red Centre (Australia) tới Darwin, cách đó khoảng 500 km, vào tháng tới.

Tiềm năng của Beetaloo được đánh giá rất lớn. Theo dữ liệu của Cơ quan Địa chất Australia, lưu vực rộng 2,8 triệu ha này có khoảng 7.000 tỷ feet khối (198,2 tỷ mét khối) khí đốt. Chính quyền Northern Territory kỳ vọng rằng nguồn khí mới có thể cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu đang được triển khai và phục vụ sản xuất LNG để xuất khẩu sang châu Á.

Australia hiện là nước xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới, nhưng việc khai thác tiềm năng của Beetaloo không dễ dàng.

Dự án sẽ cần những tuyến đường ống mới trị giá hàng tỷ USD để đưa khí từ khu vực hẻo lánh tới các trung tâm tiêu thụ. Bên cạnh đó, ngành khí đốt còn phải đối mặt với những rào cản chính sách.

Chính phủ Australia gần đây yêu cầu các trung tâm dữ liệu mới phải chủ yếu sử dụng năng lượng tái tạo, trong khi các dự án LNG phải dành 20% sản lượng khí cho thị trường nội địa.

Để tài trợ cho hoạt động phát triển mỏ khí trên, tập đoàn khai khoáng Tamboran Resources đã huy động hơn 280 triệu đôla Australia (194 triệu USD) trong tháng 4 tại Sydney và New York. Công ty niêm yết tại New York từ năm 2024 nhằm tiếp cận nhóm nhà đầu tư quen thuộc hơn với các dự án khí đá phiến.

Nguồn vốn và công nghệ từ Mỹ cũng đang đóng vai trò ngày càng lớn tại Beetaloo. Các nhà cung cấp dịch vụ từng hoạt động trong ngành khí đá phiến Mỹ đã tham gia dự án, trong đó có Liberty Energy - công ty do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright sáng lập. Liberty đã cung cấp giàn khoan cho Tamboran.

Đầu năm nay, Inpex, công ty dầu khí lớn nhất Nhật Bản, cũng mua cổ phần tại một khu vực thuộc Beetaloo do Formentera Partners, một công ty có trụ sở tại Texas, kiểm soát.

Động thái này mang ý nghĩa đáng chú ý khi Nhật Bản là thị trường tiêu thụ LNG chủ chốt của Australia, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư châu Á đối với tiềm năng khí đá phiến của Beetaloo.

Beetaloo có thể trở thành một trong những nguồn khí mới quan trọng của Australia, nhưng để biến trữ lượng tiềm năng thành một ngành công nghiệp quy mô lớn sẽ cần nguồn vốn đáng kể và thời gian dài.

“Bạn cần một đối tác có tiềm lực tài chính lớn, sẵn sàng đầu tư hàng tỷ USD trong nhiều năm trước khi có thể chứng minh một mỏ khí quy mô lớn có khả năng khai thác thương mại. Trước đây, Beetaloo chưa từng có được điều đó”, Saul Kavonic, chuyên gia phân tích tại MST Marquee, nhận định.

Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở việc Beetaloo có bao nhiêu khí, mà còn ở việc Australia có thể xây dựng đủ cơ sở hạ tầng và tạo ra môi trường chính sách phù hợp để đưa nguồn khí này tới người tiêu dùng trong nước và các thị trường LNG châu Á hay không.

Nếu thành công, Beetaloo có thể giúp Australia khai thác một nguồn tài nguyên khí đá phiến quy mô lớn ngay tại lãnh thổ của mình, đồng thời mở ra một mô hình phát triển mới tương tự cuộc cách mạng khí đá phiến đã làm thay đổi ngành năng lượng Mỹ.

Theo Reuters﻿