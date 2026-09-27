Khoan sâu 2.000 mét tại khu vực rộng hơn 410 km², phát hiện thêm hơn 100 tỷ mét khối khí tự nhiên, nâng tổng trữ lượng vượt 400 tỷ mét khối

Với việc xác định thêm hơn 100 tỷ m³ trữ lượng khí tự nhiên mới, công suất khai thác tại khu vực này có thể lên tới 1,8 tỷ m³/năm.

Trung Quốc vừa xác định thêm hơn 100 tỷ mét khối (m³) khí metan nằm dưới vỉa than sâu tại khu vực Sanjiaobei thuộc tỉnh Sơn Tây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (PetroChina) cho biết vào ngày 27/9.

Khí metan trong vỉa than sâu là khí tự nhiên nằm trong các vỉa than ở độ sâu hơn 1.500 m, thường được xếp vào nhóm khí tự nhiên phi truyền thống. So với khí tự nhiên thông thường, nguồn khí này nằm sâu hơn và có điều kiện địa chất phức tạp hơn, đòi hỏi công nghệ khai thác tiên tiến.

Khu vực Sanjiaobei nằm ở phía đông của lưu vực Ordos, có diện tích chứa khí khoảng 411,5 km². Các vỉa than tại đây nằm ở độ sâu từ 1.900-2.150 m.

Zhang Lei, Phó trưởng bộ phận địa chất của công ty khí metan PetroChina, cho biết nhóm nghiên cứu đã vượt qua nhiều thách thức do điều kiện địa chất phức tạp, đồng thời xây dựng hệ thống khai thác khép kín từ khoan, bẻ gãy thủy lực đến thu hồi khí

“Trên toàn lưu vực Ordos, tổng trữ lượng khí metan trong vỉa than sâu đã được chứng minh hiện vượt 400 tỷ m³”, ông Zhang cho biết.

PetroChina hiện đang tiến hành đánh giá địa chất và thử nghiệm khai thác tại Sanjiaobei. Hai giếng ngang thử nghiệm đang cho sản lượng ổn định khoảng 50.000 m³ khí/ngày mỗi giếng.

Theo Guo Bingzheng, Phó tổng giám đốc công ty metan PetroChina, sản lượng tích lũy của một giếng trong toàn bộ vòng đời có thể đạt tới 50 triệu m³.

“Với việc xác định thêm hơn 100 tỷ m³ trữ lượng mới, chúng tôi đã có cơ sở để xây dựng công suất khai thác 1,8 tỷ m³/năm”, ông Guo nói.

Đến cuối năm 2025, tổng trữ lượng địa chất khí metan trong vỉa than sâu đã được chứng minh của Trung Quốc vượt 1.000 tỷ m³.

Các chuyên gia dự báo sản lượng khí methane trong vỉa than sâu của Trung Quốc có thể đạt 40-50 tỷ m³/năm vào năm 2035.

Theo báo cáo, nguồn khí này được kỳ vọng trở thành một trong những nguồn thay thế đáng tin cậy nhất để thúc đẩy sản lượng khí tự nhiên của Trung Quốc sau khí đá phiến và khí từ các mỏ đá ngầm.

Việc mở rộng khai thác các nguồn khí phi truyền thống cũng phù hợp với nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng nguồn cung khí nội địa, giảm rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế và củng cố an ninh năng lượng trong dài hạn.

Theo Global Times