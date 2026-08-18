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Khoan liên tục 5.000 mét xuống biển, phát hiện mỏ dầu 200 triệu mét khối, mỏ khí 200 tỷ mét khối, sản lượng 5.200 tấn/ngày

Thiên Di
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Ngày 16/8, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOC) cho biết giai đoạn đầu tiên của mỏ khí Bozhong 19-6 đã đi vào hoạt động toàn diện.

Khoan liên tục 5.000 mét xuống biển, phát hiện mỏ dầu 200 triệu mét khối, mỏ khí 200 tỷ mét khối, sản lượng 5.200 tấn/ngày - Ảnh 1.

Đây là mỏ khí quy mô 100 tỷ mét khối đầu tiên của nước này ở biển Bột Hải. Sản lượng dầu khí hàng ngày vượt 5.200 tấn. Việc đưa dự án vào vận hành có ý nghĩa rất lớn trong việc tối ưu hóa cơ cấu năng lượng khu vực và hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội.

Nằm ở vùng trung tâm của biển Bột Hải, mỏ khí Bozhong 19-6 có trữ lượng địa chất đã được chứng minh là hơn 200 tỷ mét khối khí tự nhiên và hơn 200 triệu mét khối dầu.

Mỏ khí này nằm ở độ sâu hơn 5.000 mét và có các tầng chứa dầu khí phân bố rộng rãi nhưng phức tạp, cũng như các tầng địa chất ngầm bị nứt dày đặc. Do đó, việc khai thác trở nên khó khăn hơn nhiều so với các mỏ dầu khí ngoài khơi thông thường.

Trữ lượng khí đốt tự nhiên của Trung Quốc phân bố không đồng đều, với trữ lượng nhiều hơn ở phía tây và ít hơn ở phía đông. Là mỏ khí ngoài khơi lớn nhất ở miền đông Trung Quốc, mỏ Bozhong 19-6 đã sản xuất hơn 2,8 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên cho đến nay.

Nguồn cung này đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo khí đốt ổn định cho khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc và khu vực ven biển Bột Hải.

Trung Quốc hiện đang bước vào giai đoạn quan trọng với nhu cầu năng lượng cao điểm mùa hè. Việc vận hành đầy đủ giai đoạn đầu của dự án sẽ giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu năng lượng của người dân địa phương và sản xuất công nghiệp.

Hoạt động khoan thăm dò giai đoạn hai của mỏ khí đã được triển khai toàn diện và dự kiến sẽ tiếp tục củng cố vai trò của nguồn tài nguyên dầu khí ngoài khơi trong việc hỗ trợ nguồn cung năng lượng trong nước của Trung Quốc.

Theo CGTN

Khoan hơn 1.000 mét xuống biển, phát hiện liên tiếp nhiều cột dầu với trữ lượng 10 tỷ thùng
Tags

Trung Quốc

dầu khí

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