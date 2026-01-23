Khoan hơn 4.000m xuống đáy biển, phát hiện cột khí đốt dày 95m, trữ lượng lên đến 28 triệu thùng dầu tương đương

Ảnh minh họa

Tập đoàn năng lượng Equinor của Na Uy, phối hợp với đối tác Orlen, vừa công bố phát hiện một mỏ khí đốt mới tại khu vực Sissel thuộc Biển Bắc Na Uy, gần mỏ Utgard hiện hữu. Phát hiện này được đánh giá có quy mô nhỏ đến trung bình nhưng có tiềm năng phát triển nhờ nằm gần hạ tầng khai thác sẵn có.

Theo ước tính sơ bộ, mỏ Sissel chứa khoảng 1–4,5 triệu mét khối tiêu chuẩn (mscm) dầu tương đương có thể khai thác, tương đương khoảng 6,3–28,3 triệu thùng dầu. Phát hiện được xác định thông qua giếng thăm dò 15/8-3 S trong khuôn khổ giấy phép khai thác PL 1137.

Mỏ dầu khí mới nằm cách mỏ Utgard do Equinor vận hành khoảng 5km về phía đông nam và cách thành phố Stavanger khoảng 250km về phía tây nam. Mỏ Utgard, được phát hiện từ năm 1982, đã chính thức đi vào sản xuất từ tháng 9/2019.

Hoạt động khoan tại mỏ Sissel được thực hiện với sự hỗ trợ của giàn khoan Deepsea Atlantic do Odfjell Drilling vận hành. Mục tiêu chính của giếng khoan là xác nhận sự hiện diện của dầu khí trong các tầng đá chứa thuộc kỷ Jura giữa, cụ thể là phần trên của hệ tầng Hugin (nhóm Vestland). Mục tiêu phụ là kiểm chứng tiềm năng dầu khí ở các tầng sâu hơn trong cùng kỷ địa chất.

Kết quả khoan cho thấy sự hiện diện của khí ngưng tụ trong các lớp đá sa thạch thuộc phần trên của hệ tầng Hugin, với tổng chiều dày địa chất 148m, trong đó 57m là đá sa thạch có chất lượng tầng chứa từ trung bình đến tốt. Cột hydrocarbon được xác định có độ dày khoảng 95m, tuy nhiên không phát hiện rõ ranh giới giữa khí và nước. Trong khi đó, mục tiêu phụ ở phần dưới cho thấy điều kiện tầng chứa kém, với toàn bộ chiều dày 53m chủ yếu là đá chứa nước.

Mặc dù không tiến hành thử nghiệm khai thác, Equinor và Orlen đã thu thập đầy đủ dữ liệu và mẫu vật quan trọng phục vụ công tác đánh giá tiếp theo. Giếng khoan đạt độ sâu thẳng đứng 4.282m dưới mực nước biển, độ sâu đo được 4.359m, kết thúc tại tầng Rattray thuộc kỷ Jura giữa. Độ sâu mực nước biển tại khu vực này là khoảng 110m. Sau khi hoàn tất công tác thăm dò, giếng đã được bịt kín vĩnh viễn và đưa vào trạng thái bỏ hoang.

Hai đối tác hiện đang xem xét các phương án phát triển mỏ Sissel, trong đó ưu tiên khả năng kết nối phát hiện mới này với cơ sở hạ tầng dầu khí hiện có trong khu vực nhằm tối ưu chi phí đầu tư.

Theo Cục Quản lý ngoài khơi Na Uy, giấy phép khai thác PL 1137 được cấp vào tháng 3/2022 trong khuôn khổ vòng cấp phép năm 2021 tại các khu vực được xác định trước. Giếng 15/8-3 S là giếng thăm dò đầu tiên trong phạm vi giấy phép này. PL 1137 có hiệu lực đến ngày 11/3/2028, với Equinor và Orlen mỗi bên nắm giữ 50% cổ phần.

Đáng chú ý, phát hiện tại Sissel là một phần trong chuỗi hoạt động thăm dò tích cực gần đây của Equinor. Tháng trước, tập đoàn này cùng các đối tác đã công bố phát hiện dầu, condensate và khí đốt tại khu vực Tyrihans Øst ở Biển Na Uy thông qua giếng 6407/1-B-2 H – giếng khoan đầu tiên trong giấy phép PL 1121.

Đầu tuần này, Equinor cũng xác nhận phát hiện dầu khí tại khu vực Othello South gần mỏ Heidrun, tiếp tục củng cố vai trò của Na Uy như một trong những trung tâm khai thác năng lượng quan trọng của châu Âu.



