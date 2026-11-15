Khoản đền bù 10 tỷ đồng giữa 'hoàng tử Vpop' và vợ hot girl Hà thành

Sau 13 năm kết hôn, cặp đôi này bất ngờ tiết lộ về cam kết liên quan đến khoản tiền 10 tỷ đồng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thủy Anh đăng tải hình ảnh tờ giấy viết tay có chữ ký của cô và ca sĩ Đăng Khôi, kèm câu chuyện về mối quan hệ kéo dài hơn hai thập kỷ.

Vợ ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ lại giấy kết hôn viết tay của 2 người. Ảnh: FBNV

Bà xã nam ca sĩ cho biết bản thân là người nghiêm túc trong tình yêu. Khi nhận lời yêu Đăng Khôi, cô yêu cầu anh cam kết sau này sẽ cưới mình. Vì vậy, năm 2005, nam ca sĩ đã viết một tờ giấy với nội dung được cả hai gọi vui là "Giấy kết hôn".

Không chỉ hứa hẹn về chuyện kết hôn, cặp đôi còn đặt ra một thỏa thuận khá đặc biệt: nếu một trong hai ngoại tình, đi ngược lại cam kết thì người đó phải đền bù cho đối phương 10 tỷ đồng.

Nhắc lại câu chuyện sau 21 năm, Thủy Anh hài hước viết: "Giờ anh có đủ điều kiện rồi đó, anh có muốn phá cam kết không?".

Bên cạnh lời trêu đùa dành cho chồng, cô cũng chia sẻ quan điểm về hôn nhân. Theo Thủy Anh, tình yêu có thể bắt đầu từ duyên phận nhưng để duy trì một gia đình hạnh phúc cần sự cố gắng, nỗ lực, yêu thương và thấu hiểu từ cả hai phía.

Cô gửi lời cảm ơn Đăng Khôi vì đã dành cho mình những điều tốt đẹp, đồng thời bày tỏ niềm vui khi lựa chọn đúng người đồng hành trong cuộc sống.

Vợ chồng Thuỷ Anh, Đăng Khôi. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, bài đăng được chia sẻ đúng ngày 13/11/2026, đánh dấu 13 năm Đăng Khôi và Thủy Anh tổ chức đám cưới. Trước đó, nam ca sĩ cũng đăng tải lời nhắn gửi vợ, nhắc lại chặng đường 21 năm bên nhau, trong đó có những giai đoạn khó khăn và nhiều biến cố.

Đăng Khôi từng là gương mặt nổi bật của Vpop những năm 2000

Đăng Khôi tên thật là Nguyễn Đăng Khôi, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh được biết đến rộng rãi trong làng nhạc Việt từ những năm đầu thập niên 2000, gắn với hình ảnh nam ca sĩ trẻ có ngoại hình thư sinh và phong cách âm nhạc thiên về pop, ballad.

Trong sự nghiệp, Đăng Khôi ghi dấu với nhiều ca khúc như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh, Chiếc lá tình yêu. Đặc biệt, Cô bé mùa đông – ca khúc song ca cùng Thủy Tiên – từng là một trong những bản nhạc được khán giả trẻ yêu thích trong giai đoạn nhạc teen-pop phát triển mạnh.

Đăng Khôi thường được công chúng biết đến với danh xưng "Hoàng tử Vpop". Ảnh: FBNV

Với ngoại hình điển trai cùng những bản tình ca được giới trẻ đón nhận, Đăng Khôi từng được truyền thông và khán giả nhắc đến với biệt danh "hoàng tử Vpop". Năm 2007, anh nhận giải Nam ca sĩ trẻ triển vọng tại Làn Sóng Xanh.

Sau giai đoạn hoạt động sôi nổi, nam ca sĩ có thời gian hạn chế xuất hiện trên sân khấu để tập trung cho gia đình và công việc riêng. Năm 2024, Đăng Khôi trở lại với khán giả truyền hình khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Sự xuất hiện của anh gợi lại nhiều ca khúc từng gắn với thanh xuân của khán giả thế hệ 8X, 9X, đồng thời giúp nam ca sĩ tiếp cận thêm lượng người xem trẻ.

Thủy Anh từng là hot girl Hà thành, lui về hỗ trợ chồng

Vợ Đăng Khôi là Thủy Anh, sinh năm 1985, từng là hot girl có tiếng tại Hà Nội. Trước khi kết hôn, cô hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, từng xuất hiện trên các ấn phẩm dành cho giới trẻ và tham gia một số hoạt động nghệ thuật.

Thuỷ Anh từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của Thủy Anh trên báo chí, cô và Đăng Khôi quen nhau khi còn khá trẻ. Ban đầu, cả hai gặp nhau trong một số buổi chụp hình nhưng chưa thực sự có nhiều ấn tượng. Sau một lần tình cờ gặp lại, nam ca sĩ chủ động xin số điện thoại và theo đuổi cô.

Sau khoảng bốn năm hẹn hò, Thủy Anh quyết định vào TP.HCM cùng Đăng Khôi lập nghiệp. Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2009, trước khi tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào ngày 13/11/2013.

Sau khi lập gia đình, Thủy Anh không tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu, diễn xuất mà chuyển hướng sang hỗ trợ công việc của chồng. Cô tham gia quản lý công ty giải trí, sắp xếp lịch diễn, đồng hành cùng nam ca sĩ trong các dự án âm nhạc và hoạt động truyền thông.

Năm 2024, trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Thủy Anh cho biết cô vẫn sát cánh, hỗ trợ chồng trong công việc, đặc biệt khi anh trở lại với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sau 21 năm bên nhau, Đăng Khôi và Thủy Anh hiện có ba con trai. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội. Câu chuyện về tờ cam kết 10 tỷ đồng vì thế cũng trở thành dịp để cả hai nhìn lại hành trình tình yêu kéo dài hơn hai thập kỷ.