Khoan 106 lỗ xuống sa mạc, một quốc gia tìm thấy thứ quan trọng "tương đương với các mỏ ở Trung Quốc"

Một nhà sản xuất vật liệu pin của Mỹ đã xác nhận tìm thấy một mỏ khoáng sản đất hiếm và khoáng chất quan trọng chất lượng cao nằm dưới lớp cát sa mạc Utah. Phát hiện này có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài cho pin dùng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, quốc phòng và xe điện. Theo Daily Mail, phát hiện này có thể mang lại cho Mỹ lợi thế so với Trung Quốc.

Công ty Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) có trụ sở tại Provo cho biết các cuộc phân tích độc lập đã xác nhận đây là một trong những khu vực tập trung quặng đất hiếm và kim loại công nghệ quan trọng nhất ở Bắc Mỹ.

Được tìm thấy trong các tầng đất sét hấp phụ ion tại dự án Silicon Ridge của công ty, mỏ quặng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các tầng địa chất tương tự chiếm khoảng 35-40% tổng sản lượng đất hiếm của Trung Quốc và hơn 70% nguồn cung đất hiếm nặng của thế giới.

Công ty Ionic MT cho biết khu vực rộng gần 7.000 m2 này chứa khoảng 16 loại khoáng chất chất lượng cao khác nhau, bao gồm lithium, gallium, germanium, rubidium, cesium, vanadium, tungsten, niobium, cũng như các nguyên tố đất hiếm nhẹ và nặng.

Khám phá của Silicon Ridge

Công ty Ionic MT ra mắt năm 2020 bằng cách khai thác halloysite từ các mỏ đất sét ở Quận Juab, gần thị trấn Eureka, Mỹ. Halloysite là một loại khoáng chất nhôm-silicon mà các nhà sản xuất xe điện đang khai thác để giúp pin sạc nhanh hơn và sử dụng được lâu hơn .

“Bạn có thể sạc xe nhanh như thời gian đổ đầy bình xăng,” Zeitoun nói, “đây được coi là một trong những yếu tố then chốt giúp xe điện được sử dụng rộng rãi.”

Bên cạnh đó, các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong các công nghệ xanh như tua bin gió và tấm pin mặt trời, cũng như pin và động cơ.

Công ty đã khai thác dữ liệu từ 106 giếng khoan trải dài hơn 10.000 m, cùng với 35 rãnh đào trên diện tích khoảng 263 ha, đã tiết lộ hàm lượng trung bình của các nguyên tố đất hiếm và kim loại quan trọng khoảng 2.700 phần triệu trong phần đất sét. Nồng độ đất hiếm tương đương với các mỏ ở Trung Quốc.

Andre Zeitoun, Giám đốc điều hành kiêm người sáng lập Ionic MIT, nhận định: “Việc xác nhận này là một bước ngoặt quan trọng đối với sự độc lập về tài nguyên của Mỹ”. Ông Zeitoun nói thêm rằng việc phát hiện mỏ quặng này một cơ hội hiếm có để sản xuất nhiều loại khoáng sản quan trọng tại Mỹ, bằng quy trình khai thác nhanh hơn và sạch hơn so với khai thác đá cứng truyền thống.

“Với giấy phép khai thác và cơ sở chế biến đã được thiết lập, chúng tôi hiện có thể nhanh chóng chuyển sang giai đoạn sản xuất, giảm thiểu một điểm yếu chiến lược quan trọng đối với Hoa Kỳ,” ông tiếp tục.

Tiềm năng rộng mở

Phương pháp của công ty dựa trên trao đổi ion ở nhiệt độ thấp thay vì xử lý ở nhiệt độ cao hoặc sử dụng axit mạnh, với tỷ lệ thu hồi lên đến 95%. Chủ tịch Thượng viện Utah, Stuart Adams, tuyên bố: “Utah một lần nữa chứng minh chúng ta có nguồn lực, tầm nhìn và quyết tâm lớn nhất để thúc đẩy tương lai của nước Mỹ”.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc từ lâu đã có nhiều sự ảnh hưởng ở thị trường đất hiếm. Quốc gia này đồng thời cũng áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với một số khoáng sản quan trọng trong những năm gần đây.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt các nguyên vật liệu quan trọng có thể làm gián đoạn sản xuất tiên tiến, công nghệ năng lượng, cũng như sản xuất điện tử. Việc phát hiện ra địa điểm mới này cuối cùng có thể đưa hoạt động sản xuất vật liệu AI, quốc phòng và pin trở lại lãnh thổ Mỹ.

“Năng lượng và an ninh quốc gia của chúng ta phụ thuộc vào nguồn cung cấp khoáng sản thiết yếu đáng tin cậy – và Utah có vị trí độc đáo để dẫn đầu,” Chủ tịch Hạ viện Utah, Mike Schultz, cho biết trong một thông cáo báo chí. “Ionic Mineral Technologies đang giúp chúng ta giảm sự phụ thuộc vào các đối thủ nước ngoài đồng thời tạo ra những cơ hội mới và sự ổn định lâu dài cho các gia đình ở Utah và nền kinh tế chung.”

Ionic MT tiết lộ rằng họ đã bắt đầu đánh giá kinh tế sơ bộ. Kết quả ban đầu dự kiến sẽ có vào nửa đầu năm 2026. Công ty cũng đã thuê một ngân hàng đầu tư lớn làm cố vấn thị trường vốn.