Khoai Lang Thang viết 229 chữ đáp trả khi bị antifan chê

Khoai Lang Thang vốn được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, điềm đạm và gần như rất hiếm khi phản ứng căng thẳng trước tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, nam YouTuber bất ngờ có màn đáp trả khá thẳng thắn trước một bình luận chỉ trích mình “quá giả tạo”, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ một topic trên Facebook về Khoai Lang Thang: “Mọi người review về Khoai Lang Thang cho tui nghe với”. Ở phần bình luận, một tài khoản ẩn danh viết: “Chê! Thấy ghê! Quá giả tạo!”.

Không dừng lại ở đó, người này còn để lại nhận xét không tích cực về Khoai Lang Thang như “cố tỏ ra thanh cao, thuần khiết”, “về quan điểm cá nhân thì em thấy anh giả tạo thì em nêu ạ”,...

Điều đáng nói là Khoai Lang Thang đã bất ngờ xuất hiện và phản hồi bình luận này. Nam YouTuber chia sẻ khá dài, khẳng định mình "không phải hiền hiền thảo mai" và "không hề xây hình ảnh đẹp đẽ thánh thiện" đồng thời yêu cầu người này nói rõ vấn đề vì muốn làm rõ nguyên nhân gây ra thái độ tiêu cực với mình đến vậy.

Nguyên văn chia sẻ của Khoai Lang Thang:

"Anh thấy em có nói em có ‘book job’ với anh và gặp anh ở ngoài, mà ‘job’ hay buổi đó có vấn đề tới cỡ nào để em nói là em thấy ghê mắc ói về anh vậy em?

Rồi em còn nói là anh xóa comment của em nữa, nội dung em comment là gì mà anh phải xoá? Sẵn em đang ẩn danh nè, em có thể comment lại câu đó ở đây được chứ, không ai xoá được đâu.

Anh đọc hết mớ bình luận của em thì anh nghĩ chắc em có thù oán lớn với anh lắm. Anh cũng muốn biết thù oán đó là gì, thường thì anh cũng muốn tìm hiểu và giải quyết mọi thứ cho rõ ràng.

Anh đã 35 tuổi rồi, không phải con nít, nếu anh sai anh sẵn sàng ghi nhận và sửa chữa, còn nếu ai cố tình đặt điều, anh cũng sẵn sàng tìm cho ra nếu điều đó cần thiết. Anh không phải hiền hiền thảo mai như em nghĩ đâu nhé! Anh cũng không hề xây hình ảnh đẹp đẽ thánh thiện, trong video có trẻ nhỏ xem nên anh tự kiểm duyệt nội dung từ ngữ cho phù hợp. Chứ một khi người khác cố ý tấn công anh vô cớ, thì anh chắc chắn sẽ hồi đáp lại rõ ràng” .

Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Khoai Lang Thang phản ứng mạnh mẽ đến vậy trước bình luận tiêu cực trên MXH. Bởi trước đó, anh thường chọn cách nhẹ nhàng hoặc hạn chế tranh cãi công khai.

Thực tế, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào đầu năm 2026, Khoai Lang Thang từng có nhiều chia sẻ khá thẳng thắn về cách đối diện với những nhận xét trái chiều từ công chúng.

Nam YouTuber cho biết bất kỳ ai khi đọc những bình luận không tốt về mình cũng sẽ buồn hoặc ít nhiều cảm thấy băn khoăn. Tuy nhiên theo thời gian, khi trưởng thành hơn và có nhiều trải nghiệm hơn, mỗi người sẽ dần học được cách nhìn nhận mọi thứ bình tĩnh hơn.

“Khi chúng ta còn trẻ, thường rất muốn nhanh chóng phân biệt đúng - sai, tốt - xấu. Rồi thời gian qua đi, khi đã có nhiều trải nghiệm, ‘va chạm’ đủ nhiều với xã hội thì sẽ có kinh nghiệm để hiểu bản thân và biết cách đối đãi với những điều xảy ra xung quanh” , anh chia sẻ.

Theo Khoai Lang Thang, nếu đọc bình luận tiêu cực mà cảm thấy buồn thì đó cũng là điều bình thường. Quan trọng là không để bản thân chìm quá lâu trong cảm xúc ấy, thay vào đó nên tìm những điều tích cực để cân bằng lại tinh thần.

Dẫu vậy, anh cũng cho rằng nếu chỉ một vài ý kiến trái chiều thì có thể bỏ qua, nhưng nếu có quá nhiều người cùng góp ý về một vấn đề thì bản thân cũng cần nhìn nhận lại nghiêm túc hơn. “Đó cũng là cách giúp bản thân cải thiện những điểm chưa tốt một cách nhanh hơn” , nam YouTuber nói.

Về chuyện điều chỉnh bản thân theo phản hồi của công chúng, Khoai Lang Thang cho rằng ai cũng nên có chuẩn mực cư xử phù hợp với cộng đồng xung quanh.

“Mình vẫn là con người thật của mình nhưng phải biết cân bằng. Không thể lúc nào cũng ép bản thân vào một khuôn mẫu theo ý người khác nhưng vẫn phải đặt để trong môi trường chung để không làm ảnh hưởng tới người khác” , anh chia sẻ.

Nam YouTuber cho biết bản thân luôn muốn khán giả nhìn thấy những khía cạnh chân thật, vô tư nhất của mình. Tuy nhiên, đi cùng với đó vẫn là trách nhiệm của một người làm nội dung, đặc biệt khi video có nhiều khán giả nhỏ tuổi theo dõi.

“Vì vậy, mỗi lần dựng clip, mình đều đặt bản thân vào vị trí của người xem để cố gắng mang lại một nội dung có góc nhìn trung lập hơn, cởi mở hơn và gần gũi hơn. Và việc người xem đồng hành, góp ý thì cũng là động lực để mình cố gắng mỗi ngày” , Khoai Lang Thang bày tỏ.

Khoai Lang Thang có tên đầy đủ là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991, là YouTuber du lịch quen mặt với cư dân mạng. Sau gần 10 năm làm nội dung, anh chàng đang có 3,4 triệu người đăng ký trên YouTube và 4,4 triệu người theo dõi trên Facebook. Khoai Lang Thang được yêu quý vì tính cách mộc mạc, giản dị và nội dung du lịch - ẩm thực mang tính trải nghiệm.