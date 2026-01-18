Khoai Lang Thang làm gì nên tội khiến dân mạng đồng loạt đòi đuổi về gấp

Nhắc đến Khoai Lang Thang, nhiều khán giả không còn xa lạ với hình ảnh một travel blogger hiền lành, gần gũi, luôn xuất hiện cùng nụ cười nhẹ và giọng nói trầm ấm. Suốt nhiều năm qua, anh ghi dấu ấn bằng những chuyến đi chậm rãi, những câu chuyện dung dị về con người và vùng đất, từ miền núi đến miền biển. Không ồn ào, không chiêu trò, chính sự tử tế và chân thành ấy đã giúp Khoai Lang Thang chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Mới đây, khi tham gia chương trình Hương Vị Biển Cả, Khoai Lang Thang tiếp tục mang đến một khoảnh khắc đời thường nhưng lại khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Trong một phân cảnh cùng các người chơi ra chợ để mua cá khô, nam travel blogger bất ngờ rơi vào tình huống vô cùng thú vị mà chính anh cũng không lường trước.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: TikTok @fptplayshow)

Cụ thể, khi đang lựa chọn cá khô tại một sạp hàng, mọi người phát hiện chị bán cá là một "fan cứng" của Khoai Lang Thang. Không giấu được sự hào hứng, chị liên tục trò chuyện, hỏi han và tỏ rõ sự yêu mến dành cho nam travel blogger. Thấy không khí vui vẻ, các người chơi liền đùa vui, hỏi xem chị có "ưu ái" giảm giá cho thần tượng không. Và điều bất ngờ là chị bán cá không hề do dự.

Từ mức giá ban đầu khoảng 220.000 đồng/kg, chị vui vẻ giảm thẳng xuống còn 120.000 đồng/kg, khiến cả nhóm không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Không khí mua bán vốn quen thuộc nơi chợ bỗng trở nên rộn ràng, đầy tiếng cười. Sau đó, chị bán cá còn hào hứng trò chuyện thêm, kể chuyện đời thường, khiến ai nấy đều cảm nhận rõ sự vui tính và chân chất rất đặc trưng của người buôn bán nơi chợ quê.

Chưa dừng lại ở đó, chị còn vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng Khoai Lang Thang, gương mặt rạng rỡ đúng kiểu "gặp đúng người mình quý". Khoảnh khắc giản dị này nhanh chóng trở thành điểm nhấn của tập phát sóng, bởi nó không hề được sắp đặt, mà đến rất tự nhiên và đầy cảm xúc.

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú. Nhiều người bật cười trước phản ứng dễ thương và sự nhiệt tình của chị bán cá. Đáng chú ý nhất là một bình luận hài hước nhanh chóng nhận được nhiều lượt hưởng ứng: "Mua nhanh rồi đi liền, đứng một hồi mấy bả cho không luôn á."

Câu nói đùa này khiến nhiều người cười không nhịn được, bởi nó vừa vui, vừa phản ánh rất đúng tinh thần của những người bán hàng hiếu khách, đặc biệt là khi gặp người nổi tiếng mà họ yêu mến. Không ít cư dân mạng cho rằng, nếu Khoai Lang Thang còn đứng lại thêm chút nữa, có khi chị bán cá… tặng luôn chứ chẳng buồn tính tiền.

Qua tình huống nhỏ này, nhiều người càng thấy rõ lý do vì sao Khoai Lang Thang lại được yêu mến đến vậy. Anh không tạo khoảng cách, không mang dáng vẻ của một người nổi tiếng, mà luôn giữ sự giản dị, thân thiện trong từng cuộc gặp gỡ. Chính điều đó khiến những người xung quanh cảm thấy gần gũi, sẵn sàng mở lòng và dành cho anh những tình cảm rất chân thành.

Không ít khán giả cũng nhận xét rằng, đôi khi điều khiến người ta nhớ đến một travel blogger không chỉ là những cảnh đẹp hoành tráng, mà còn là những khoảnh khắc đời thường, ấm áp như thế này. Và với Khoai Lang Thang, dường như đi đến đâu, anh cũng dễ dàng mang theo sự yêu mến của mọi người - từ quán nhỏ ven đường cho đến những sạp cá giản dị giữa chợ.