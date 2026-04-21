Khoai Lang Thang, Khoa Pug bị kéo vào ồn ào "nói đểu, dìm đồng nghiệp": Toàn cảnh lùm xùm

Mới đây, Khoai Thang Thang lại đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi có một bài post trên Threads, nhận xét trái chiều về nam YouTuber.

Người này bày tỏ quan điểm: “Có ai thấy Khoai Lang Thang bị giả không?

Hồi mấy năm trước coi thấy dễ thương, nhưng càng xem càng thấy bạn này kiểu cố tình tỏ vẻ lịch sự dễ thương, thấy không chân thật xíu nào ấy. Kiểu tỏ vẻ dễ thương nhưng tui thấy bên trong đầy toan tính”.

Bên dưới phần bình luận, bên cạnh những ý kiến “lật ngược” quan điểm trên thì cũng có không ít bình luận đồng tình. Thậm chí còn một cư dân mạng đưa cả cái tên Khoa Pug vào để so sánh, khi cả hai đều làm trong mảng nội dung về du lịch: “Ngày trước Khoai Lang Thang flop lắm, nói chuyện không hay, dí dỏm bằng Khoa Pug lúc bấy giờ đâu.

Video view thấp lè tè, toàn du lịch trong nước rồi làm mấy vlog du lịch có kịch bản. Có đợt Khoa Pug đi Nhật Bản bị drama, Khoai Lang Thang vào nói móc đểu tại sao nhiều người lại xem video ông này mà không xem video của ổng, đại khái là muốn t* lên đối thủ khi có cơ hội trong mảng Youtuber du lịch.

Từ lúc ổng đ** người khác bước lên, mọi thứ Khoai Lang Thang nói ra bây giờ đối với tui đều là sáo rỗng, gió bay”.

Rất nhanh sau đó, Khoai Lang Thang vào phản hồi bình luận nêu trên. Nam YouTuber cho biết anh thoải mái với việc netizen có khen có chê song, không đồng tình với việc cư dân mạng trên kể câu chuyện “không có thật về mình và một bạn đồng nghiệp” nên phải lên tiếng ngay.

“Đặt điều sai trái, không có thật, mà nói tự nhiên như thật vậy bạn? Mình chưa bao giờ nói điều gì như bạn đặt điều ở trên cả? Vì lý do gì mà bạn lại nói sai sự thật một cách thoải mái như vậy?”, Khoai Lang Thang đặt câu hỏi ngược lại.

Chưa dừng lại ở đó, Khoai Lang Thang cũng tiếp tục đăng bài viết lên Threads cá nhân, đính chính chuyện “móc đểu” bạn bè đồng nghiệp là không hề có.

Anh viết: “Thật lòng là chính Khoai cũng thấy Khoai làm clip lúc coi được lúc coi chưa được, nhiều khi mấy chục tập thì mới được 1 tập mình thấy tâm đắc. Nên mọi người chê là chuyện rất thoải mái lắng nghe luôn.

Có điều cái bình luận nói Khoai từng đăng bài "móc đểu bạn bè đồng nghiệp KP (viết tắt Khoa Pug - pv) trên mạng" là Khoai không có nha. Khoai cũng tỉnh mà, đâu có xà lơ ba trợn (từ lóng dùng chỉ người xấu về tư cách, hành vi hoặc lời nói - pv) vậy chứ, bạn nói chuyện đó như thiệt nên Khoai tức quá vô bình luận giải thích thôi, chứ không có sao đâu nha bác mình ơi”.

Đến 1h kém sáng 20/4, nam YouTuber này vẫn nhiệt tình phản hồi các thắc mắc của cư dân mạng. Khi một netizen hỏi: “Thế anh có tỏ vẻ dễ thương nhưng bên trong đầy toan tính như bạn kia nói không?

Khoai Lang Thang thẳng thắn: “Anh có dữ ấy. Anh nhiều lúc hung dữ lắm. Nhưng anh hiểu được mỗi lần nóng giận mất kiểm soát sẽ gây ra những điều không hay, nên anh học kiểm soát cơn giận (tất nhiên không phải lúc nào cũng được). Anh cũng có nhiều suy nghĩ, nhưng anh cũng có nhiều lúc vô tư không lo lắng.

Anh thì không thích mang những bực dọc phiện muộn lên mạng, cuộc đời quá nhiều áp lực rồi, phần nữa là khán giả xem kênh có nhiều em nhỏ, nhiều độ tuổi, anh thấy mình cần có trách nhiệm cho những gì mình truyền tải nữa”.

Phản ứng lên tiếng thẳng thắn từ Khoai Lang Thang được nhiều người nhìn nhận là hợp lý, nhất là khi các cuộc tranh cãi trên mạng xã hội thường có xu hướng leo thang nhanh và dễ vượt khỏi kiểm soát. Không ít ý kiến cho rằng việc chủ động làm rõ thông tin là điều cần thiết, đặc biệt khi câu chuyện chạm đến uy tín cá nhân cũng như mối quan hệ với những người cùng hoạt động trong ngành.

Hiện tại, bài “phốt” Khoai Lang Thang nêu trên đã bị gỡ bỏ.

Cùng lúc này, khoảng 23h ngày 20/1, Khoa Pug cũng lên tiếng trên trang Facebook cá nhân, trực tiếp phủ nhận những suy đoán liên quan đến mối quan hệ giữa hai bên. Anh khẳng định giữa mình và Khoai Lang Thang không có mâu thuẫn hay xích mích gì để nói xấu nhau. Không dừng ở việc phủ nhận tin đồn, Khoa Pug còn đưa ra góc nhìn mang tính so sánh nhưng theo hướng tích cực, nhấn mạnh sự khác biệt về phong cách sáng tạo nội dung giữa hai người.

"Mình đính chính là giữa mình và anh Khoai Lang Thang không có mâu thuẫn hay xích gì để mà đá đểu hay nói xấu nhau gì đâu nha.

Bao nhiêu lâu trong nghề Youtuber du lịch thì mỗi người 1 phong cách thôi, không ai ch* đạp lên nhau để đi lên đâu.

Mình có xem qua kênh anh Khoai thì ảnh chuyên về du lịch ẩm thực chia sẻ nhẹ nhàng, chill chill, rất thi vị. Để dễ hình dung thì cái chất của ảnh giống hương vị chai sting dâu, nó ngọt, nó thơm. Khi khui ra uống thì sẽ ngọt từ đầu đến cuối. Ai cũng thích, ai cũng mê, ai cũng có thể thưởng thức.

Còn phong cách review du lịch của mình thì nó lên xuống theo kiểu cảm xúc, khi buồn, khi vui, hỷ nộ ái ố tùm lum. Kiểu như chai rượu vang, có người nếm vị đầu thấy chát quá bỏ không uống được. Có người lại thấy lúc đầu chát, lúc sau hậu vị lại thấy ngọt, rồi thấy ghiền, rồi say lúc nào không hay, nói chung không phải ai cũng thích cũng mê ngay từ đầu được

Chính vì phong cách khác nhau nó mới làm cho nội dung du lịch nó phong phú. Ai thích phong cách nào thì xem người đó. Không việc gì phải so sánh, không ai cần phải thay đổi để giống người kia, nếu nói anh Khoai không như Khoa, vậy khi a Khoai là Khoa thì xem bản gốc không hay hơn à? Nếu nói Khoa không như anh Khoai, vậy tốt nhất nên xem bản gốc là a Khoai là hay nhất", Khoa Pug chia sẻ.

Khép lại bài viết, Khoa Pug khép còn cho biết khi có dịp sẽ về miền Tây, rủ Khoai Lang Thang đi ăn uống và có thể quay vlog cùng nhau.

Sáng 21/4, Khoai Lang Thang cũng vào bài đăng của Khoa Pug, để lại bình luận dí dỏm: " Gì dễ thương vậy. Mà tui nghĩ tui là nước dừa đó ông. Ông là rượu vang đi"

Khoai Lang Thang có tên đầy đủ là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991. Anh chàng là nhà sáng tạo nội dung du lịch quen mặt với cư dân mạng với kênh YouTube có 3,3 triệu người đăng ký và 4,1 triệu người theo dõi trên Facebook. Khoai Lang Thang được yêu quý vì tính cách mộc mạc, giản dị và nội dung du lịch - ẩm thực mang tính trải nghiệm

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1992), là một trong những YouTuber nổi tiếng Việt Nam nhờ phong cách trải nghiệm sang trọng, chịu chi để đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước. Khoa hiện đang có 4,77 triệu người theo dõi trên YouTube. Đầu năm 2026, Khoa Pug bất ngờ thừa nhận rơi vào tình trạng phá sản vì đầu tư thua lỗ.