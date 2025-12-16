Khoai Lang Thang đã đến mức độ này rồi hả?

Đó là các cảnh quay của Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương, SN 1991) trong các video được đăng tải trên kênh YouTube của anh. Một cư dân mạng bình luận được nhiều người có cùng quan điểm: "Vlogs du lịch của anh Khoai Lang Thang lên đến đẳng cấp này rồi hả mọi người".

Các cảnh quay tuyệt đẹp, chuyển cảnh mượt mà được ví không khác gì một thước phim điện ảnh, xem đến đâu "đã con mắt" đến đó. Mãn nhãn thực sự.

Một đoạn ngắn tổng hợp các cảnh quay trong chuyến đi tới Băng Đảo Iceland của Khoai Lang Thang mới đây. Nguồn tổng hợp: Mỹ Hạnh.

Đặc biệt là ở các vlogs chuyến đi Châu Âu thời gian gần đây. Các sources thiên nhiên được quay sắc nét, đủ các góc khiến cho cảnh tưởng trước mắt người xem hiện lên sống động và đẹp nhất có thể. "Đẹp vượt mức tưởng tượng", một cư dân mạng bình luận.

Nhiều người tò mò nam Khoai Lang Thang quay bằng thiết bị gì, làm thế nào để có các cảnh quay đẹp như vậy. Nhiều người xem xong chỉ muốn xách ba lô lên và đến đất nước đó đi du lịch ngay và luôn.

Đầu tiên phải kể đến các cảnh quay trong chuyến đi tới Băng Đảo Iceland có tên "Khoai du lịch bằng nhà di động ở Châu Âu: Cực quang ngày bão mặt trời ở Iceland". Con đường đầy tuyết trắng, băng lớn và cả cực quang,... Nhiều người cho rằng họ đã thực sự bị choáng ngợp khi xem các quay trong phần mở đầu của chuyến đi này. Khoai Lang Thang bây giờ không chỉ kể câu chuyện hay mà cảnh quay còn siêu đẹp.

Những khung cảnh tuyệt đẹp cỡ này. Nguồn: YouTube Khoai Lang Thang

Cũng có khả năng, đây sẽ là điều đổi mới, sáng tạo trong các nội dung của Khoai Lang Thang - khi anh chàng chuyên làm các video về trải nghiệm du lịch, ẩm thực,...

Cũng nằm trong chuyến đi Châu Âu lần này, các trải nghiệm khi đến với Đức cũng để lại nhiều hình ảnh đẹp không kém. Anh lái xe băng qua dãy Alps, dừng chân ở thị trấn Garmisch-Partenkirchen giáp biên giới Áo, thích thú trước khung cảnh mùa thu lãng mạn, yên bình như trên những thước phim điện ảnh.

Nguồn: YouTube Khoai Lang Thang

Đặc biệt nhất vẫn phải kể đến chuyến đi tới Madagascar Châu Phi, đến với đại lộ Baobab (bao báp). Nhiều người ví khung cảnh cứ như trong chuyện cổ tích.

Đủ wow rồi đó! Nguồn: YouTube Khoai Lang Thang

Netizen cho biết họ thực sự ấn tượng với những cảnh quay trong các chuyến đi của Khoai Lang Thang - phần nào cho thấy sự nghiêm túc, đầu tư khi làm nghề của anh chàng. Không chỉ là ghi lại mà còn nỗ lực cho người xem nhìn thấy, được "đi du lịch ké" thông qua những cảnh quay của mình.

Những bình luận khen ngợi của cư dân mạng: - "Nói hơi quá chứ tôi đã khóc khi xem vlogs của Khoai Lang Thang tại thấy ôi sao cuộc đời đẹp quá, khung cảnh ngoài kia đẹp tuyệt trần". - "Có ai xem clip đi Châu Âu dạo này của anh Khoai Lang Thang mà đứng hình luôn không? Anh ơi sao anh có thể quay được những source như "dát vàng vào mắt" vậy ạ". - "Thực sự trải nghiệm, thực sự được chữa lành vì nó trên cả từ đẹp". - "Anh Khoai Lang Thang của tôi giờ cỡ này rồi hả? Xứng đáng anh ơi, người làm nội dung đỉnh nhất mà em được biết từ trước tới nay".

Khoai Lang Thang hiện nay vẫn là một trong số ít những travel blogger giữ vững phong cách chân thực, gần gũi. Trước làn sóng sáng tạo nội dung đa dạng, anh chọn lối đi “chậm mà chạm”: quan sát, học hỏi, lắng nghe khán giả và đầu tư nghiêm túc cho từng cảnh quay. Các video trên YouTube của Khoai thường có thời lượng dài, kéo từ hơn một tiếng đến gần hai tiếng, nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ cách kể chuyện mạch lạc, tự nhiên và giàu cảm xúc.

Thời gian đầu, Khoai Lang Thang tự lên kịch bản, tự quay dựng. Những video đầu tiên ngay lập tức tạo thu hút nhờ tính gần gũi, chân phương. Nét riêng này duy trì đến hiện nay, qua 9 năm, Youtuber gây tiếng vang trong giới yêu thích "xê dịch" nhờ loạt video ghi nhận góc nhìn chân thực, gần gũi cùng lối dẫn dắt, tiếp cận văn hóa, con người một cách tự nhiên, dễ gây thiện cảm.

Hiện nay, Khoai Lang Thang sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên YouTube, 2,8 triệu lượt trên TikTok và hơn 3,5 triệu lượt trên Facebook.

Để giữ chân khán giả, anh kết hợp cảm xúc chân thật, kỹ năng kể chuyện, hình ảnh mộc mạc và những thông điệp xã hội như xây trường học, tạo ra sản phẩm có chiều sâu, chạm đến trái tim người xem. Nội dung của anh không chỉ là review sang chảnh mà là trải nghiệm thực sự, giàu giá trị và cảm xúc.

Nguồn: YouTube Khoai Lang Thang, FBNV.