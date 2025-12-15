Khoác vai, ôm eo bị từ chối, nhóm đàn ông đánh 3 phụ nữ trước quán karaoke: Cái giá phải trả

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh), khoảng 23h ngày 24/7, tại khu vực trước cửa quán karaoke Phantom, thuộc tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Đống Văn Dương đã có hành vi trêu ghẹo, sàm sỡ chị Phạm Thị Tuyết (SN 1991) bằng cách khoác vai, ôm eo.

Khi chị Tuyết cùng chị Nguyễn Thúy Hằng (SN 1994) và chị Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1995) lên tiếng phản ứng, Dương cùng các đối tượng là Nguyễn Văn Thiện, Trần Văn Thủy, Hoàng Văn Hiền, Tô Văn Đại, Nguyễn Văn Bệ và Phạm Anh Hùng đã chửi bới, sau đó dùng tay, chân và ví da đánh các chị Tuyết, Trang và Hằng, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Kết quả giám định pháp y xác định, chị Phạm Thị Tuyết bị tổn hại 2% sức khỏe, chị Nguyễn Thị Mai Trang và chị Nguyễn Thúy Hằng mỗi người bị tổn hại 1% sức khỏe.

6 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và bày tỏ sự ăn năn, hối cải. Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi công khai và đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đống Văn Dương 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; các bị cáo Nguyễn Văn Bệ, Tô Văn Đại, Hoàng Văn Hiền, Trần Văn Thủy và Phạm Anh Hùng mỗi người 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Thiện bị tuyên phạt 9 tháng tù giam và 30 tháng tù cho hưởng án treo, tổng hợp hình phạt là 39 tháng tù.

Như đã đưa tin thì vào cuối tháng 7 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm đoạn clip từ tài khoản Facebook có tên MaiTrangNguyen, phản ánh vụ việc xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn phường Bãi Cháy.





Theo nội dung chia sẻ, khi 3 người phụ nữ vừa tới trước cửa quán, một người đàn ông bất ngờ lao tới ôm eo sau đó có hành động sàm sỡ một cô gái trong nhóm. Khi bị đẩy ra, người này có thái độ hung hăng, định hành hung nạn nhân. Để tự vệ, cả 3 đã chống trả quyết liệt và lời qua tiếng lại với người đàn ông kể trên.

Ngay sau đó, một nhóm đàn ông từ trong quán karaoke xông ra, dùng tay chân đánh đập một trong ba phụ nữ. Hai người còn lại nhanh chóng chạy đi trình báo Công an phường. Cô gái còn lại bị đánh đập dồn dập từ cửa quán karaoke ra đường và chỉ được buông tha sau khi cô ôm đầu ngồi xuống vỉa hè.

Cũng theo bài đăng, sau vụ việc, nhóm người đàn ông đã tìm gặp các nạn nhân để xin lỗi và đề nghị bồi thường tiền, nhưng không được chấp nhận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an phường Bãi Cháy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, xác minh vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng có liên quan trực tiếp. Đến ngày 1/8, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.